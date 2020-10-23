В сквере на площади Октября в Барнауле высадили ели

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В сквере на площади Октября в Барнауле высадили крупномерные ели. Трехметровые саженцы находятся на газоне вокруг памятника переселенцам на Алтай.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работами по посадке деревьев занимались рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение". В общей сложности предприятие намерено высадить порядка 400 различных деревьев и 1090 кустарников во всех районах Барнаула.

Кроме этого, посадками занимаются районные администрации и сторонние организации в рамках месячника осенней санитарной очистки, подчеркнули в горадминистрации.

Ранее сотрудники алтайской таможни посадили 20 лип в барнаульском парке "Изумрудный". Поскольку высаженная аллея находится недалеко от здания ведомства, то его работники будут лично следить за ростом деревьев.