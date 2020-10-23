Возобновляются прямые авиарейсы из Барнаула в Белокуриху

С 25 октября возобновится регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Рейсы организовала иркутская компания "СиЛа". Полеты будут осуществлять два раза в неделю в каждом из направлений.

Из Красноярска самолет будет вылетать по вторникам и субботам, а из Томска – по понедельникам и пятницам.

Как уже писал amic.ru, 3 июля 2020 года в аэропорту Белокурихи приземлился первый за 30 лет самолет, выполняющий регулярный пассажирский рейс. Он прибыл из столицы Республики Алтай. В Белокуриху из Горно-Алтайска теперь можно улететь в понедельник и в пятницу, в Горно-Алтайск – во вторник и в субботу.