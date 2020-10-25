На Змеиногорском тракте могут построить самую длинную велодорожку в Барнауле

На Змеиногорском тракте в Барнауле в ближайшие несколько лет могут построить велодорожку. Она продлится от улицы Аванесова до транспортного кольца. Об этом в программе "Переговорка" рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Он сам велосипедист и хочет, чтобы в столице края было больше условий для любителей двухколесного транспорта. По словам Шеломенцева, уже разработан проект строительства дорожек на нескольких улицах Барнаула, включая Строителей, Попова и Змеиногорский тракт. Общая протяженность дорожек может составить около 70 километров.

Барнаульцы часто жалуются на то, что в городе нет никакой инфраструктуры для велосипедистов. Любители экологичного и спортивного транспорта вынуждены рисковать, проезжая по запруженным автомобилями дорогам или создавать неудобства для пешеходов, рассекая по тротуарам.

В Барнауле осенью 2019 года, наконец-то, в Барнауле построили первую велосипедную дорожку. Новый проект реализовали на улице Георгия Исакова, рядом с отреконструированной пешеходной аллей. Однако не всем понравились дорожки, которые были шириной всего 1,5 метра. Двум велосипедистам не разъехаться. Неудобство добавило и то, что ее во многих местах пересекают пешеходные тротуары, то есть особо не покатаешься: приходится постоянно пропускать пешеходов. Также в этом году в парке "Изумрудный" также построят велодорожку.

В 2018 году компания из Санкт-Петербурга "СПБ-Энерготехнологии" подготовила комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) для Барнаула. Питерцы предлагают организовать велодорожку по нечетной стороне проспекта Ленина – от проспекта Космонавтов до площади Октября, а далее по бульвару до улицы Пушкина.

Второй отрезок для велодорожек разработчики предлагают мэрии организовать на улице Попова с двусторонним движением по нечетной стороне. При этом если не получится, то нужно будет сделать две односторонние обособленные велодорожки по обеим сторонам Попова за счет использования газона. Еще организовать велодорожку предлагают на улице Молодежной, Социалистическом проспекте.

На Павловском тракте велодорожку предлагают организовать на нечетной стороне. Отмечается, что расчетная скорость движения составит 15 км/ч. Ширина проезжей части однополосной для одностороннего движения: 0,75-1 метр, двухполосной со встречным движением – 2 метра.