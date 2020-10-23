Минобороны России возмутили учения НАТО с ядерным оружием

Минобороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве в связи с информацией об участии ФРГ в учениях НАТО с отработкой элементов применения американского тактического ядерного оружия.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, участие "неядерных стран" в подобных сценариях – это грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия – НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", – подчеркнули в Минобороны.

Как ранее писал amic.ru, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал планы НАТО по переброске 12 тысяч военных в Польшу опасной провокацией.