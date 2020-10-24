В Диагностическом центре Алтайского края увеличат число тестов на COVID-19

В лаборатории Диагностического центра Алтайского края поступило оборудование, которое позволит увеличить число исследований на коронавирус.

Заявку на оборудование сделали еще в апреле, но из-за проведения всех необходимых закупочных процедур оно поступило в центр только на этой неделе.

Всего в медучреждение поставили четыре ламинарных шкафа, два аппарата-амплификатора и оборудование для определения антител. На их приобретение из краевого бюджета выделили 17 млн рублей.

Данные меры позволят увеличить объем тестирования с 1500-1700 исследований до 2300. Кроме того, сейчас проводится подготовка специалистов, которые будут работать в лабораториях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.