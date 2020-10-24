В Диагностическом центре Алтайского края увеличат число тестов на COVID-19

В лаборатории Диагностического центра Алтайского края поступило оборудование, которое позволит увеличить число исследований на коронавирус.
Заявку на оборудование сделали еще в апреле, но из-за проведения всех необходимых закупочных процедур оно поступило в центр только на этой неделе.
Всего в медучреждение поставили четыре ламинарных шкафа, два аппарата-амплификатора и оборудование для определения антител. На их приобретение из краевого бюджета выделили 17 млн рублей.
Данные меры позволят увеличить объем тестирования с 1500-1700 исследований до 2300. Кроме того, сейчас проводится подготовка специалистов, которые будут работать в лабораториях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Комментарии
А как с достоверностью, там где есть вирус 100% покажет, что есть? А где нет 100% , что нет? Или трилаптя по карте?
Три как всегда.
Оперативность, конечно, впечатляет.
Лучше бы КТ еще закупили
Но, тесты же не лечат, это только тесты.
Лечат врачи, а врачей мало. За это "низкий поклон" оптимизаторам всего и вся.
Может, будет справедливость, и мы увидим их в клетке и в наручниках?
Диагностический центр должен был функционировать,как ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ!
Гиппократ завещал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить».
Сейчас принимается неоднозначное решение с отдаленными последствиями.В рейтинге регионов, жители которых болели в 2019 году чаще всего, Алтайский край занял первое место.