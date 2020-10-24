Число погибших в аварии с участием автобуса Томск – Барнаул увеличилось до пяти

Число погибших в столкновении пассажирского автобуса Томск – Барнаул возросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Уточняющая информация по ДТП в Болотнинском районе: в больнице скончалась еще одна женщина", – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что авария произошла в Болотинском районе на 129-м километре автодороги Р-255. 52-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Томск – Барнаул. Водитель иномарки, девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина погибли на месте происшествия.