СК просит помощи в поисках мужчины, который напал на двух девушек в Бийске

СК по Алтайскому краю обратился к жителям региона с просьбой о помощи. Правоохранителям нужны видеозаписи, которые могут помочь в поиске мужчины, который напал на двух девушек в Бийске.

"Необходима информация с видеорегистраторов транспортных средств, которые 18 октября 2020 года передвигались в период с 19 часов 30 минут до 24 часов 00 минут по следующим направлениям: город Бийск, улица Социалистическая в обоих направлениях с пересечением улицы Ударная, улицы Воинов Интернационалистов, Горно-Алтайской, Васильева, Степана Разина, Чайковского, Емельяна Пугачева, Александра Можайского, Михаила Кутузова, улицы Декабристов", – говорится в сообщении ведомства.

Также следователям необходима информация с регистраторов в автомобилях, которые двигались на пересечении улицы Декабристов и улицы Ломоносова по всем направлениям. Предполагается, что преступник мог убежать в эту сторону.

Напомним, что 18 октября в Бийске в микрорайоне 1-й участок мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из них погибла на месте, а вторая пострадавшая пришла в себя в больнице.