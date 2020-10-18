В Бийске мужчина напал на двух девушек с ножом, одна из пострадавших скончалась

Вечером 18 октября в Бийске в микрорайоне 1-й участок мужчина напал с ножом на двух девушек.

Как сообщает паблик Barnaul 22, одна из пострадавших от полученных ран скончалась на месте. Вторая в тяжелом состоянии госпитализирована в центральную городскую больницу Бийска.

На месте работают сотрудники следственного комитета и полиции, поиски подозреваемого продолжаются.

Как ранее сообщил amic.ru, 18 октября в Бийске неизвестные избили мужчину, силой запихали его в автомобиль и увезли. По словам очевидца, около 18:00 шестеро человек в одном из жилых кварталов города начали гоняться за парнем. Позже на место приехала "Лада Гранта", откуда вышел мужчина, несколько раз ударил потерпевшего и помог затащить его в авто.