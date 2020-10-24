Еноты в барнаульском зоопарке обзавелись собственным жильем

Сотрудники барнаульского зоопарка подарили енотам собственное жилье. Видеозапись рум-тура опубликовали в социальных сетях.

"Посмотрите, друзья, какая шикарная новостройка выросла в вольере енотов", — написано под видео.

Пятисекционный таунхаус новые владельцы уже успели облюбовать. Каждый зверек получил свою собственную квартиру.

Ранее amic.ru писал о том, что в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" зафиксировали очередное пополнение. 8 сентября неизвестные оставили у ворот зверинца коробку с надписью "Жорик", в которой находился молодой журавлик. Из-за перелома он больше не сможет летать, но сотрудники зоопарка пообещали сделать все, чтобы журавлю было комфортно.