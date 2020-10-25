Потерпевшие по делу Ефремова потребовали от актера еще 111 тысяч рублей

Семья погибшего в ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова потребовала от него в гражданском иске еще 111 тысяч рублей. Ранее артист в качестве компенсации перевел трем потерпевшим по 1 миллиону рублей.

"Мы подали иски на 3 миллиона 111 тысяч рублей. Объясню почему: моральный ущерб – по одному миллиону на каждого человека, а 111 тысяч – это прямые затраты на похороны Захарова", – рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире программы "Соловьев.Live", отметив, что Ефремов уже ознакомился с иском в СИЗО.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда актер, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако уже 22 октября суд сократил Ефремову срок заключения на полгода.