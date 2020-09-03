Российский актер Михаил Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце, сообщает РИА "Новости".
"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", – заявил артист.
Напомним, вечером 8 июня находящийся в нетрезвом состоянии Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого затем скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит. На допросе 31 августа Ефремов снова заявил, что смутно помнит тот день и не уверен, что был в момент аварии за рулем.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
Откажется от этих слов...
А как же молодой человек с темными волосами, который был за рулем?
достал уже этот алкаш
поздно уже. теперь уже на полную катушку пора раскручивать, за то что врал и юлил
мужик
спектакль ваш на пару актов......
Наконец то хватило мужества ответить, ждем другую отмазку )))