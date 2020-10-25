СК начал проверку после падения двухлетней девочки в канализацию в Барнауле

Следователи проводят проверку по факту падения двухлетней девочки в канализационный колодец в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

"Вечером 24 октября в парковой зоне в районе улицы Аванесова в городе Барнауле двухлетняя девочка упала в открытый люк ливневой канализации. При осмотре у ребенка диагностирован перелом височной кости головы", – говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следователям предстоит выяснить, какая организация отвечает за безопасность коммунальных объектов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что малышка провалилась в канализацию во время прогулки с бабушкой. Радуясь первому снегу, ребенок не увидел скрытый под листвой люк и внезапно исчез из виду.