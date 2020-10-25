В Барнауле антимасочник натянул на голову авоську во время спора с кассиром

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видео за авторством неизвестного антимасочника. На нем он не только спорит с сотрудницей кинотеатра, но и демонстрирует ей свой "супергеройский костюм".

Поводом для дебатов стало то, что мужчину отказались обслуживать без маски. В ответ на это он заявил, что у него "медицинские противопоказания к ношению маски" (показать сопутствующий документ в пылу словесной битвы он, вероятно, забыл). Кассир резонно отметила, что в случае, если вам нельзя носить маску, лучше сидеть дома.

После этого он решил, что маску все-таки стоит надеть. Достал из кармана нечто, похожее на кусок авоськи и водрузил это себе на голову. Облачившись в свой "костюм", автор ролика перешел в нападение: он переименовал медицинскую маску в намордник и предложил вызвать сотрудников полиции. Все оказалось тщетно и сотрудницу кинотеатра его натиск не сломил.

"Отличный контент. Посмотрели кино", — подытожил главный герой.