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В Барнауле антимасочник натянул на голову авоську во время спора с кассиром

, ИА "Амител"
Видеозапись представления он любезно опубликовал в социальных сетях

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видео за авторством неизвестного антимасочника. На нем он не только спорит с сотрудницей кинотеатра, но и демонстрирует ей свой "супергеройский костюм". 

Поводом для дебатов стало то, что мужчину отказались обслуживать без маски. В ответ на это он заявил, что у него "медицинские противопоказания к ношению маски" (показать сопутствующий документ в пылу словесной битвы он, вероятно, забыл). Кассир резонно отметила, что в случае, если вам нельзя носить маску, лучше сидеть дома. 

После этого он решил, что маску все-таки стоит надеть. Достал из кармана нечто, похожее на кусок авоськи и водрузил это себе на голову. Облачившись в свой "костюм", автор ролика перешел в нападение: он переименовал медицинскую маску в намордник и предложил вызвать сотрудников полиции. Все оказалось тщетно и сотрудницу кинотеатра его натиск не сломил.

"Отличный контент. Посмотрели кино", — подытожил главный герой.

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.10.2020 18:15
- гость -

Говнюки теперь в полной уверенности своей безнаказанности терпят нервы кассирам.

25.10.2020 18:16
- гость -

Так вот как месный в жизни выглядит

25.10.2020 18:26
ПЕТР

А когда , не приведи Господь, он попадет в госпиталь, то будет с таким же остервенением требовать к себе особого подхода...

25.10.2020 18:27
- гость -

Не понимаю почему миндальничают власти. В Москве по 5 тр лупят, всех научили маски носить. Думаю, наши утырки не грамотнее московских, почему же им всё с рук сходит?

25.10.2020 18:29
Елена

Почему человек должен предоставлять постороннему лицу свою личную информацию, тем более медицинскую!? Не должен.

25.10.2020 18:37
- гость -

Понятно что либераст:приколупывается к нормальным людям, выкладывает в сеть,о себе думает что он такой умный, а на самом деле дурак дураком.

25.10.2020 18:39
- гость -

Маска не маска... Устроили тут ромашка...

25.10.2020 18:42
месный

А схренали вы решили, что ваша маска лучше вирус задержит чем его? У неё есть необходимый класс защиты? Есть сертификат соответствия ему?

25.10.2020 18:45
- гость -

Власть развалила медицину, но требует носить маски! Путин трезвонит что есть вакцина, а где она? Нужные люди наживаются на страхе людей перед вирусом, а кто не боится, власть обложила штрафами! Когда же люди поймут, что власть не с вирусом борется, а заставляет людей быть покорными! Сказано маски носить, значит носить и не роптать! Завтра заставят петлю на шею надеть и тоже безропотно наденете???

25.10.2020 18:47
- гость -

Как же это низко, утверждаться за счёт зависимого человека. Вышел бы к администрации или в отдалении милиции показал бы свою доблесть... Герой блохасты

25.10.2020 18:48
- гость -

Да пускай власть засунет эти маски себе в ... карман и носит! Почему Путина показывают по ТВ и он всегда без маски? Получается, что ему можно не выполнять указ, а простым гражданам нельзя! Или он народ уже вообще не уважает?

25.10.2020 18:48
- гость -

месный,ходи без маски,не ставь позорный антивирусные пропутинские прививки и будет тебе счастье.Оно как-то вдруг в тишине постучится в твою дверь.

25.10.2020 18:56
- гость -

Не надо быть психиатром, чтобы определить психопата

25.10.2020 19:24
Масочник

Он бы лучше себе презерватив натянул на свою лысую башку..

25.10.2020 19:31
- гость -

Надо проверить его на причастность к преступлениям. Явный неадекват, тем более в возрасте.

25.10.2020 19:35
- гость -

презерватив надо было натянуть папе месного

25.10.2020 19:37
- гость -

ЧУДАКИ!

25.10.2020 19:40
Гость

Какой ужас! Всякий утырок будет трепать нервы кассирам, кондукторам, продавцам....

25.10.2020 19:43
тот самый

носите намордники и не рыпайтесь

25.10.2020 19:45
- гость -

по комментам и лайкам видим, что мы в основом адекватны.
таких, как месный и антимасочник, утырков - минимум.

25.10.2020 19:45
месный

25.10.2020 18:48
- гость -

У твоего, чё, порвалса,да?

25.10.2020 19:47
- гость -

да.
позабавило предложение вместо сетки тогда уж надевать трусы.
кстати в весеннюю волну было много таких приколистов.
а сейчас как-то веселье прошло.
а клоуны -- вымерли?

25.10.2020 19:49
месный

25.10.2020 19:45
- гость -

Одень свою маску, сгоняй в ковидную больницу (ну чтоб с гарантией), потусуйтя там денёк, через 14 дней расскажешь как она тебя классно защитила. Или адекватно очканёшь?

25.10.2020 19:50
St

Это называется качать права, у кассира есть четкие инструкции, она его пропустит- её уволят. Даже директора заведений сейчас не могут изменить правила, маски- это распоряжение губернатора. На что надеется этот мужик не понятно. Тем более раз имеет медицинские противопоказания, пусть себя берет от короновируса, посещение кинотеатра это вам не посещение продуктового магазина, это не жизненно важно.

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