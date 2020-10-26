Длинные осенние каникулы 2020. Чем занять ребенка, чтобы он не слонялся по ТРЦ?

Мой ребенок любит изобретать. Чем ему заняться на каникулах?

Алтайский детский технопарк "Кванториум.22" придумал инженерные каникулы. Они идеально подойдут для детей от 12 до 17 лет, которые интересуются технологиями.

Обучение пройдет с 30 октября по 5 ноября 2020 года в дистанционном формате. Детей ждут интерактивные онлайн-встречи и воркшопы по актуальным темам применения современных технологий. Их проведут педагоги – наставники технопарка. А еще организаторы запланировали серию встреч со спикерами сектора экономики и вузов Алтайского края.

Участники инженерных каникул будут выполнять задания, за которые они получат "квантокоины". Позже их можно будет обменять на призы – значки, кружки, маски, блокноты и другое.

Как стать участником?

До 28 октября 2020 года нужно выбрать программу обучения. Это может быть "Хайтек", "Аэроквантум", "Биоквантум", "Геоквантум", "ИТ-квантум", "Квантум промышленной робототехники" или "Квантум виртуальной и дополненной реальности"

Заполнить заявление на зачисление и согласие на обработку данных. Отправить их на электронную почту idea@kvant22.ru.

Подробнее о правилах и требованиях смотрите здесь. Количество мест ограничено.