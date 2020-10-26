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Длинные осенние каникулы 2020. Чем занять ребенка, чтобы он не слонялся по ТРЦ?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как не провести время впустую
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

У алтайских школьников начались осенние каникулы, которые в 2020 году продлятся дольше обычного – две недели. Сделано это для того, чтобы в период сложной эпидемиологической обстановки снизить риски заболевания коронавирусом и сезонными ОРВИ. А чтобы дети лишний раз не слонялись по улице или ТРЦ, для них придумали множество интересных и полезных мероприятий. Конкурсы, онлайн-экскурсии, слеты и профильные лагеря – чего только нет в этой программе. Как провести две недели с пользой и чем занять ребенка дома – читайте в обзоре amic.ru.

1
Мой ребенок любит изобретать. Чем ему заняться на каникулах?

Алтайский детский технопарк "Кванториум.22" придумал инженерные каникулы. Они идеально подойдут для детей от 12 до 17 лет, которые интересуются технологиями.

Обучение пройдет с 30 октября по 5 ноября 2020 года в дистанционном формате. Детей ждут интерактивные онлайн-встречи и воркшопы по актуальным темам применения современных технологий. Их проведут педагоги – наставники технопарка. А еще организаторы запланировали серию встреч со спикерами сектора экономики и вузов Алтайского края.

Участники инженерных каникул будут выполнять задания, за которые они получат "квантокоины". Позже их можно будет обменять на призы – значки, кружки, маски, блокноты и другое.

Как стать участником?

До 28 октября 2020 года нужно выбрать программу обучения. Это может быть "Хайтек", "Аэроквантум", "Биоквантум", "Геоквантум", "ИТ-квантум", "Квантум промышленной робототехники" или "Квантум виртуальной и дополненной реальности"

Заполнить заявление на зачисление и согласие на обработку данных. Отправить их на электронную почту idea@kvant22.ru.

Подробнее о правилах и требованиях смотрите здесь. Количество мест ограничено.

2
Мой ребенок любит походы и путешествия. Чем его заинтересовать?

До 29 октября в регионе проходит онлайн-фестиваль "Я горжусь тобой, Алтай". Он включает четыре онлайн-площадки: краеведческую, туристическую, художественную и площадку юнармейского движения.

Дети смогут научиться играть на гитаре, виртуально прогуляются по исторической части Барнаула, побывают в онлайн-походах, проверят свои знания в интерактивных играх и викторинах.

Также с 30 октября по 30 ноября 2020 на фестивале проведут конкурс по разным номинациям: рисунки, видеоролики, краеведческие игры и другое. 

Как стать участником?

Нужно заполнить форму заявки по ссылке. Подробнее о фестивале можно узнать здесь. Кстати, в нем могут поучаствовать не только дети, но и родители и учителя. 

3
Ребенок увлекается экологией. Чем ему заняться на каникулах?

С 26 октября по 1 ноября 2020 года в Алтайском крае пройдет дистанционный межрегиональный фестиваль экологов "Зеленые колокола".

Для школьников будут работать виртуальные образовательные площадки. Их ждут экоуроки и мастер-классы по раздельному накопления мусора, экологической журналистике и другим направлениям. Будут еще игры и конкурсы. Как отметили организаторы, на них дети смогут проявить свои творческие способности, представить авторские экологические маршруты и осветить тему раздельного сбора отходов.  

Для учителей запланирована деловая программа с мастер-классами и круглыми столами. 

Как стать участником?

Информация об этом появится на официальной странице фестиваля в соцсети либо на сайте организатора. Организаторы сообщают, что участниками станут 200 школьников из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области и Красноярского края.

4
Мой ребенок интересуется историей. Что посоветуете для него?

Возможно, ему захочется поучаствовать в туристско-краеведческом слете "Алтай", который посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он пройдут в заочной форме с 19 октября по 27 ноября 2020.

Участниками могут стать дети в возрасте от 12 до 18 лет со всего Алтайского края. 

Слет проводится по восьми номинациям: "Летопись родных мест. Родословие", "Культурное наследие Алтая. Этнография", "Школьные музеи", "Природное наследие. Геология", "Литературное краеведение. Школьные проекты – к 290-летию Барнаула", "К турмастерству", "Ходили мы походами", "Великая Отечественная война. Алтай тыловой".

Участников ждет три этапа. Во время каникул пройдет только первый. Нужно до 6 ноября 2020 года выслать заявку, согласие на обработку персональных данных, исследовательскую работу, презентацию в оргкомитет на электронный адрес: kraeved_altay@mail.ru (с пометкой "Слет "Алтай"). Второй и третий этапы также пройдут заочно в ноябре. Подробнее о слете и участии в нем – здесь.

5
А профильные лагеря работать будут?

Да. Но в этом году они тоже пройдут в онлайн-формате. Занятия в некоторых уже стартовали на прошлой неделе. Но вы еще успеваете попасть в профильный лагерь "Детство – территория закона". Он начнется в онлайн-формате 5 ноября 2020 года. 

Подростки смогут проверить свои правовые знания. По словам организаторов, профильный лагерь проводят для того, чтобы сформировать у детей законопослушное поведение, повысить престиж к службе в органах внутренних дел и привлечь внимание к здоровому образу жизни.

Как стать участником?

Нужно вступить в группу центра "Алтай" и оставить заявку. Для участия в профильном лагере допускаются школьники 10-17 лет.

6
А конкурсы, игры какие-нибудь еще будут?
Конечно. 

1. Ваш ребенок может поучаствовать в краевом конкурсе исследовательских эссе "Барнаул юбилейный". Его проводит алтайский филиал РАНХиГС. Школьникам предлагают порассуждать о перспективах развития города, провести исследование исторической личности или описать яркие этапы работы органов власти. 

К участию в конкурсе приглашаются школьники 8-11 классов, учащиеся ссузов, студенты вузов.

Как стать участником?

Нужно заполнить заявку и прикрепить конкурсную работу до 27 октября 2020 года включительно. Подробнее об этом можете ознакомиться в положении о конкурсе.

2. Для детей подготовили краеведческую игру "Города Алтайского края" и интерактивную викторину по краеведению. В общем, берем и играем. Ссылка здесь.

С полной программой можно ознакомиться на сайте "Алтайские каникулы".

7
А обучающие курсы будут?
Да. Для алтайских школьников и студентов подготовили более 40 образовательных курсов. На каникулах можно подтянуть иностранный язык, много нового узнать о культуре, изучить веб-дизайн и программирование, научиться рисовать и создавать мультипликационные фильмы. И это только небольшая часть того интересного, что подготовили организаторы.
8
Напомните, когда дети возвращаются на занятия?
9 ноября 2020, в понедельник. В этом году осенние каникулы продлили на неделю, они проходят с 24 октября по 8 ноября включительно.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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