Длинные осенние каникулы 2020. Чем занять ребенка, чтобы он не слонялся по ТРЦ?

У алтайских школьников начались осенние каникулы, которые в 2020 году продлятся дольше обычного – две недели. Сделано это для того, чтобы в период сложной эпидемиологической обстановки снизить риски заболевания коронавирусом и сезонными ОРВИ. А чтобы дети лишний раз не слонялись по улице или ТРЦ, для них придумали множество интересных и полезных мероприятий. Конкурсы, онлайн-экскурсии, слеты и профильные лагеря – чего только нет в этой программе. Как провести две недели с пользой и чем занять ребенка дома – читайте в обзоре amic.ru.
Алтайский детский технопарк "Кванториум.22" придумал инженерные каникулы. Они идеально подойдут для детей от 12 до 17 лет, которые интересуются технологиями.
Обучение пройдет с 30 октября по 5 ноября 2020 года в дистанционном формате. Детей ждут интерактивные онлайн-встречи и воркшопы по актуальным темам применения современных технологий. Их проведут педагоги – наставники технопарка. А еще организаторы запланировали серию встреч со спикерами сектора экономики и вузов Алтайского края.
Участники инженерных каникул будут выполнять задания, за которые они получат "квантокоины". Позже их можно будет обменять на призы – значки, кружки, маски, блокноты и другое.
Как стать участником?
До 28 октября 2020 года нужно выбрать программу обучения. Это может быть "Хайтек", "Аэроквантум", "Биоквантум", "Геоквантум", "ИТ-квантум", "Квантум промышленной робототехники" или "Квантум виртуальной и дополненной реальности"
Заполнить заявление на зачисление и согласие на обработку данных. Отправить их на электронную почту idea@kvant22.ru.
Подробнее о правилах и требованиях смотрите здесь. Количество мест ограничено.
До 29 октября в регионе проходит онлайн-фестиваль "Я горжусь тобой, Алтай". Он включает четыре онлайн-площадки: краеведческую, туристическую, художественную и площадку юнармейского движения.
Дети смогут научиться играть на гитаре, виртуально прогуляются по исторической части Барнаула, побывают в онлайн-походах, проверят свои знания в интерактивных играх и викторинах.
Также с 30 октября по 30 ноября 2020 на фестивале проведут конкурс по разным номинациям: рисунки, видеоролики, краеведческие игры и другое.
Как стать участником?
Нужно заполнить форму заявки по ссылке. Подробнее о фестивале можно узнать здесь. Кстати, в нем могут поучаствовать не только дети, но и родители и учителя.
С 26 октября по 1 ноября 2020 года в Алтайском крае пройдет дистанционный межрегиональный фестиваль экологов "Зеленые колокола".
Для школьников будут работать виртуальные образовательные площадки. Их ждут экоуроки и мастер-классы по раздельному накопления мусора, экологической журналистике и другим направлениям. Будут еще игры и конкурсы. Как отметили организаторы, на них дети смогут проявить свои творческие способности, представить авторские экологические маршруты и осветить тему раздельного сбора отходов.
Для учителей запланирована деловая программа с мастер-классами и круглыми столами.
Как стать участником?
Информация об этом появится на официальной странице фестиваля в соцсети либо на сайте организатора. Организаторы сообщают, что участниками станут 200 школьников из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области и Красноярского края.
Возможно, ему захочется поучаствовать в туристско-краеведческом слете "Алтай", который посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он пройдут в заочной форме с 19 октября по 27 ноября 2020.
Участниками могут стать дети в возрасте от 12 до 18 лет со всего Алтайского края.
Слет проводится по восьми номинациям: "Летопись родных мест. Родословие", "Культурное наследие Алтая. Этнография", "Школьные музеи", "Природное наследие. Геология", "Литературное краеведение. Школьные проекты – к 290-летию Барнаула", "К турмастерству", "Ходили мы походами", "Великая Отечественная война. Алтай тыловой".
Участников ждет три этапа. Во время каникул пройдет только первый. Нужно до 6 ноября 2020 года выслать заявку, согласие на обработку персональных данных, исследовательскую работу, презентацию в оргкомитет на электронный адрес: kraeved_altay@mail.ru (с пометкой "Слет "Алтай"). Второй и третий этапы также пройдут заочно в ноябре. Подробнее о слете и участии в нем – здесь.
Да. Но в этом году они тоже пройдут в онлайн-формате. Занятия в некоторых уже стартовали на прошлой неделе. Но вы еще успеваете попасть в профильный лагерь "Детство – территория закона". Он начнется в онлайн-формате 5 ноября 2020 года.
Подростки смогут проверить свои правовые знания. По словам организаторов, профильный лагерь проводят для того, чтобы сформировать у детей законопослушное поведение, повысить престиж к службе в органах внутренних дел и привлечь внимание к здоровому образу жизни.
Как стать участником?
Нужно вступить в группу центра "Алтай" и оставить заявку. Для участия в профильном лагере допускаются школьники 10-17 лет.
1. Ваш ребенок может поучаствовать в краевом конкурсе исследовательских эссе "Барнаул юбилейный". Его проводит алтайский филиал РАНХиГС. Школьникам предлагают порассуждать о перспективах развития города, провести исследование исторической личности или описать яркие этапы работы органов власти.
К участию в конкурсе приглашаются школьники 8-11 классов, учащиеся ссузов, студенты вузов.
Как стать участником?
Нужно заполнить заявку и прикрепить конкурсную работу до 27 октября 2020 года включительно. Подробнее об этом можете ознакомиться в положении о конкурсе.
2. Для детей подготовили краеведческую игру "Города Алтайского края" и интерактивную викторину по краеведению. В общем, берем и играем. Ссылка здесь.
С полной программой можно ознакомиться на сайте "Алтайские каникулы".
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