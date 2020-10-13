Из-за неблагоприятной эпидситуации осенние каникулы в школах Алтайского края решили продлить. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 12 октября. Когда дети начнут отдыхать, какого числа выходить на занятия и можно ли посещать в это время кружки – читайте в материале amic.ru.

1 Когда начинаются осенние каникулы в 2020 году? Школьные каникулы предлагают начать с 23 октября, говорится на сайте правительства. Как уточнили в Министерстве образования и науки региона, 23 октября, в пятницу, будет последний учебный день, а после него дети начнут отдыхать.

2 Сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае? Две недели (хотя после первой четверти дети всегда отдыхали меньше). Осенние каникулы в 2020 году продлятся до 8 ноября включительно. На занятия дети выйдут 9 ноября, в понедельник.

3 Почему продлили школьные каникулы? В оперштабе Алтайского края считают, что это должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе, так как на две недели школьники будут разобщены.

4 А учителя работать будут? Да, но только им придется перейти на удаленный режим работы.

5 Может ли школа уйти на каникулы раньше? Да, такое возможно. Однако не для всех. Как уточнили в правительстве Алтайского края, самостоятельно принимать решение о досрочном уходе на каникулы смогут школы, в которых более 30% учителей находятся на больничном.