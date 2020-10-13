Из-за неблагоприятной эпидситуации осенние каникулы в школах Алтайского края решили продлить. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 12 октября. Когда дети начнут отдыхать, какого числа выходить на занятия и можно ли посещать в это время кружки – читайте в материале amic.ru.
Когда начинаются осенние каникулы в 2020 году?
Школьные каникулы предлагают начать с 23 октября, говорится на сайте
правительства. Как уточнили
в Министерстве образования и науки региона, 23 октября, в пятницу, будет последний учебный день, а после него дети начнут отдыхать.
Сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае?
Две недели (хотя после первой четверти дети всегда отдыхали меньше). Осенние каникулы в 2020 году продлятся до 8 ноября включительно. На занятия дети выйдут 9 ноября, в понедельник.
Почему продлили школьные каникулы?
В оперштабе Алтайского края считают, что это должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе, так как на две недели школьники будут разобщены.
А учителя работать будут?
Да, но только им придется перейти на удаленный режим работы.
Может ли школа уйти на каникулы раньше?
Да, такое возможно. Однако не для всех. Как уточнили в правительстве Алтайского края, самостоятельно принимать решение о досрочном уходе на каникулы смогут школы, в которых более 30% учителей находятся на больничном.
А в музыкальную школу или на кружки ребенок может ходить?
Нет. Во-первых, это небезопасно. Да и продлили каникулы для того, чтобы разобщить детей. А во-вторых, оперштаб принял решение перевести учреждения дополнительного образования на удаленку. Поэтому даже если занятия и будут, то ребенок сможет их выполнять только из дома.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Детям придется подольше посидеть дома...
Да для большинства детей это за счастье!!!!
А вот то, что дети будут иметь возможность посещать ТЦ с их кинотеатрами и фудкортами, совсем не хорошо! Тут вопрос не продумали.
немного раньше тролли заклеймили власти, что кружки оставили.
закрыли.
ааа, ТЦ оставили, гады. не доработали!
что бы еще придумать?
дети будут иметь возможность посещать ТЦ с их кинотеатрами и фудкортами
А это уж родители должны проконтролировать, представьте себе это ваша ответственность. Моя дочь , к примеру, в такой ситуации и сама не пойдет
Да их немедленно распускать нужно.
13.10.2020 11:15
- гость -
Мои дети давно взрослые. А вот то, что большинство детей будут предоставлены сами себе, так как родителям работать надо, это факт. И соблазн для них остается, не все ведь такие сознательные, как Ваша дочь. К сожалению.
Почему надо еще 10 дней ждать до каникул? Так много детей болеет. Или ждёте чтоб еще детские доп места искать для госпитализации?
Действительно, до обещанных каникул ещё куча народу заразится. Детей нужно отпускать на отдых гораздо раньше! Они - бессимптомные носители! Поясните это Томенко в инстаграме, кто на него подписан!
Мой сын полгода с марта сидел дома - ничем не вытолкаешь на улицу, домосед.
А есть кого домой не загонишь.
А на каникулы нужно сейчас отпускать, до 23 куча заразится - передаст старшим родственникам.
Честно говоря, в шоке от "принятых мер". Это что - такая форма издевательства или руководство края живет в своем пузыре и вообще не в курсе реальной картины? Какие каникулы с 26?? В школах учить некому, учителя болеют пачками, дети болеют. ЗАЧЕМ ЖДАТЬ ЕЩЕ 10 ДНЕЙ?? Вы сейчас сделайте каникулы на 2 недели, пусть они выйдут раньше, чем обычно выходили - если ситуация будет позволять. Господи, так ждали это заседание штаба - а по сути итог -пустой пшик!