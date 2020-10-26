Пожилая женщина погибла под колесами трамвая в Барнауле

В Барнауле трамвай наехал на пешехода утром, 26 октября
Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на улице Антона Петрова около Александро-Невского собора под колеса вагона попала женщина. В отделе пропаганды городской ГИБДД amic.ru уточнили, что 65-летняя женщина переходила рельсы в районе остановки. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле мужчина за рулем авто на летней резине вылетел с дороги и врезался в частный дом.
Инцидент произошел вечером 25 октября на пересечении улиц Фомина и Кауфмана. Водитель на неподготовленном к зиме Audi Q7 не вписался в поворот и врезался в частный дом, проломив забор, стену и заблокировав выход. Кроме того, досталось и припаркованному автомобилю.
Комментарии
На каждом фото и видео - желтая шляпа. Вы ИА или что? Кроме этой группы других не знаете?
недоперемолилась
А зачем автокран приехал? Трамвай вроде на рельсах остался
что 65-летняя женщина переходила рельсы в районе остановки.
Почему трамвай вплотную останавливаться перед пешеходным переходом.
зачем автокран
что бы достать труп из под состава нужно его поднимать
26.10.2020 13:14
Виктор
Ни разу не видел что ли как кишки наматывает на колеса? Там даже подняв трамвай еще не сразу уберешь
Мокро сегодня. Видать тронулась, нажала на тормоз, а трамвай прокатил по инерции по мокрым рельсам. Не позавидуешь водителю.
В том месте где она переходила нет никакого пешеходного перехода.
"Обходи стоящий трамвай спереди, а автобус сзади".Со школьных лет учат (
нет никакого пешеходного перехода.
Это как? Знак отчётливо виден, а перехода нет?
Видно по видео ее намотало очень до ПП.. не там пыталась перебежать - на тот свет.
26.10.2020 13:43
- гость -
Так спереди и обходила
Даже если она вышла из передней двери трамвая и сразу же ломанулась через трамвайные пути...Там нет перехода через дорогу.