Пожилая женщина погибла под колесами трамвая в Барнауле

В Барнауле трамвай наехал на пешехода утром, 26 октября

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на улице Антона Петрова около Александро-Невского собора под колеса вагона попала женщина. В отделе пропаганды городской ГИБДД amic.ru уточнили, что 65-летняя женщина переходила рельсы в районе остановки. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле мужчина за рулем авто на летней резине вылетел с дороги и врезался в частный дом.

Инцидент произошел вечером 25 октября на пересечении улиц Фомина и Кауфмана. Водитель на неподготовленном к зиме Audi Q7 не вписался в поворот и врезался в частный дом, проломив забор, стену и заблокировав выход. Кроме того, досталось и припаркованному автомобилю.