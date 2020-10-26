В Барнауле Audi на летней резине "припарковалась" в частный дом

Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле мужчина за рулем авто на летней резине вылетел с дороги и врезался в частный дом.
Инцидент произошел вечером 25 октября на пересечении улиц Фомина и Кауфмана. Водитель на неподготовленном к зиме Audi Q7 не вписался в поворот и врезался в частный дом, проломив забор, стену и заблокировав выход. Кроме того, досталось и припаркованному автомобилю.
Очевидец, рассказавший о происшествии в паблике "Инцидент Барнаул", призвал автомобилистов поскорее "переобувать" свой автомобиль. Он отметил, что в результате ДТП никто не пострадал, а сам водитель Audi был трезв.
Напомним, что на минувших выходных в Барнауле выпал снег. Снежный покров сохраняется и в понедельник, а на уборку улиц уже выехала спецтехника.
Комментарии
Для этих прокладок на летней резине зима опять пришла неожиданно...
Зато шипы в сохранности ... )))
Водитель на неподготовленном к зиме Audi Q7 не вписался в поворот и врезался в частный дом, проломив забор, стену и заблокировав выход
а о соблюдении скоростного режима по первому снежку независимо от типа резины мысля в голову водятлу так и не пришла...
во всем резина виновата )))
Audi Q7 Ай я яй. Машина стоит миллионы, нашпигована множеством устройств предотвращающих такие случаи, а комментаторы на "прокладку" наезжают.))))
Законы физики главнее даже для Q7
Не все в состоянии быстро изменить манеру вождения. Таким и зимняя резина не поможет.
В этот дом постоянно въезжают. Там уже хозяин забор сделал на высоком бетонном фундаменте)))))) - так что въехал аудист прям в бетон
Audi Q7 Ай я яй. Машина стоит миллионы, нашпигована множеством устройств предотвращающих такие случаи, а комментаторы на "прокладку" наезжают.))))
ведь есть еще на земле русской самородки которым для их самовыражения никакая немецкая электроника не помеха )))