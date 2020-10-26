В Барнауле Audi на летней резине "припарковалась" в частный дом

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина за рулем авто на летней резине вылетел с дороги и врезался в частный дом.

Инцидент произошел вечером 25 октября на пересечении улиц Фомина и Кауфмана. Водитель на неподготовленном к зиме Audi Q7 не вписался в поворот и врезался в частный дом, проломив забор, стену и заблокировав выход. Кроме того, досталось и припаркованному автомобилю.

Очевидец, рассказавший о происшествии в паблике "Инцидент Барнаул", призвал автомобилистов поскорее "переобувать" свой автомобиль. Он отметил, что в результате ДТП никто не пострадал, а сам водитель Audi был трезв.

Напомним, что на минувших выходных в Барнауле выпал снег. Снежный покров сохраняется и в понедельник, а на уборку улиц уже выехала спецтехника.