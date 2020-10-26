Жители Алтайского края раскупили в аптеках градусники и лекарства из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионах, заявила директор ГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита.

Как рассказала глава сети на пресс-конференции 26 октября, из-за ажиотажного спроса с прилавков пропадают антибиотики и ртутные градусники.

"Кроме того, наблюдаются проблемы с противовирусными препаратами, связанные с маркировкой: с предприятия партии не могут выдвинуться в регионе. Обе ситуации наложились друг на друга и мы получили проблему", – объяснила она.

По словам Калиты, чиновники собираются решить проблему с поставками термометров к ноябрю-декабрю этого года.

Представитель краевого Минздрава Ольга Семина в свою очередь отметила, что самолечение приводит к осложнениям у жителей региона, при этом не уточнила, к каким именно.

Как ранее сообщил amic.ru, по словам руководителя алтайского центра медпрофилактики Ирины Осиповой, медицинские работники в Алтайском крае начинают болеть коронавирусной инфекцией по второму разу. Антител в организме хватает всего на несколько месяцев.