Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей Алтайскому краю и девяти регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продолжении особых мер поддержки для 10 наиболее нуждающихся в ней регионов, в том числе и Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, – подчеркнул председатель правительства. – Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов РФ".

Как уже сообщал amic.ru, ранее федеральные власти определили 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В список вошли Алтайский край, республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Чувашия и Калмыкия.

Эти субъекты заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, который состоит из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.