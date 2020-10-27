Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей Алтайскому краю и девяти регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продолжении особых мер поддержки для 10 наиболее нуждающихся в ней регионов, в том числе и Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, – подчеркнул председатель правительства. – Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов РФ".
Как уже сообщал amic.ru, ранее федеральные власти определили 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В список вошли Алтайский край, республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Чувашия и Калмыкия.
Эти субъекты заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, который состоит из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
Комментарии
Ага, коек без врачей наставят, мозгов, всё равно, ни на что другое не хватит.
спецпрограммы, ога
по вырубке леса
Теперь Попова и клещами не отодрать будет от должности. Ну а о серьезном. У нас в крае есть очень богатые люди на богатых машинах с большим приданным. Теперь вопрос? Они станут богаче а остальные беднее? или существует другой сюжет? Кому помогут большие деньги в нашем крае? А может не жили богато и нечего начинать?
Администрации Алт. кр. нельзя выделять деньги.
Нет, они их не разворуют, воровать они уже боятся, и это правильно. Но и распорядиться средствами с пользой они не в состоянии. Профукают на всякую чушь, по причине бездарности.