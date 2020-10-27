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Новости

Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей Алтайскому краю и девяти регионам

, ИА "Амител"
Деньги направят на индивидуальные программы развития
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продолжении особых мер поддержки для 10 наиболее нуждающихся в ней регионов, в том числе и Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, – подчеркнул председатель правительства. – Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов РФ".

Как уже сообщал amic.ru, ранее федеральные власти определили 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В список вошли Алтайский край, республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Чувашия и Калмыкия.

Эти субъекты заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, который состоит из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2020 16:05
- гость -

Ага, коек без врачей наставят, мозгов, всё равно, ни на что другое не хватит.

27.10.2020 16:06
- гость -

спецпрограммы, ога
по вырубке леса

27.10.2020 16:30
- гость -

Теперь Попова и клещами не отодрать будет от должности. Ну а о серьезном. У нас в крае есть очень богатые люди на богатых машинах с большим приданным. Теперь вопрос? Они станут богаче а остальные беднее? или существует другой сюжет? Кому помогут большие деньги в нашем крае? А может не жили богато и нечего начинать?

27.10.2020 17:42
- гость -

Администрации Алт. кр. нельзя выделять деньги.
Нет, они их не разворуют, воровать они уже боятся, и это правильно. Но и распорядиться средствами с пользой они не в состоянии. Профукают на всякую чушь, по причине бездарности.

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