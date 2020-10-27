Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запретить ночные рестораны, клубы и развлекательные мероприятия в регионах. Кроме того, в стране вводится всеобщий масочный режим, следует из документа, подписанного главой ведомства Анной Поповой.
Все россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Губернаторам рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 23:00 до 6:00 по местному времени.
Кроме того, регионам рекомендовано усилить дезинфекцию в общественных местах и местах массового скопления людей, проводить не менее 150 ковидных исследований в сутки на 100 тысяч населения.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 214 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 18 347 человек.
Комментарии
неправильно читаете документ, в п. 2 написано "рекомендовать" губерам в зависимости от ситуации принять доп. меры. По всей стране только п. 1 про маски!
наверное потому что силовики не могут с 23 до 6 обеспечить повсеместную проверку - вот вам получите, распишитесь...