Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запретить ночные рестораны, клубы и развлекательные мероприятия в регионах. Кроме того, в стране вводится всеобщий масочный режим, следует из документа, подписанного главой ведомства Анной Поповой.

Все россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Губернаторам рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 23:00 до 6:00 по местному времени.

Кроме того, регионам рекомендовано усилить дезинфекцию в общественных местах и местах массового скопления людей, проводить не менее 150 ковидных исследований в сутки на 100 тысяч населения.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 214 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 18 347 человек.