Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил об 11 летальных исходах с COVID-19, официально подтвержденных за минувшие сутки. Общее количество смертей с начала эпидемии в регионе достигло 726.
За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 214 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 18 347 человек. Выздоровел 15 581 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 74, Бийск – 23, Яровое – 11, Рубцовск – 9, Заринск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Новоалтайск – 6, Алейск, Белокуриха, Славгород, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Усть-Калманский район – 4, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Кулундинский, Локтевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский, Заринский, Петропавловский, Солтонский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Крутихинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
На данный момент в тяжелом состоянии находятся 414 пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены 149 человек. В ковидных госпиталях остаются свободными 777 коек.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 26 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что на развертывание ковидного госпиталя в барнаульском ТЦ "Геомаркет" потребуется около 100 млн рублей.
Комментарии
Статистика наших потерь в Русско-Китайской войне
Зараженных и причина смерти это две большие разницы! К примеру, сбила машина, а на вскрытии выяснилось, что человек заражен коронавирусом...
Я понимаю, что властям надо ужас нагнать на людей, вот и выдается такая статистика.
Гостю в 11:52 Статистика наоборот слишком занижена
27.10.2020 11:55
гость
Такого же мнения.
Статистика занижена в разы.
Ждем отчет загса о количестве актов "О смерти" за октябрь. Он будет к середине ноября.
И пусть Пономаренко антимасочница посмотрит на 500-1000 избыточных смертей в месяц и как-то объяснит это
Не угадал, предсказывал 212, Павловск цветёт в зелени уже неделями, завидуйте
27.10.2020 12:04
- гость -
Причина во многих случаях это не оказаная вовремя медпомощ. У нас что кроме короны вашей нет других болезней или вы в другом мире живете.
27.10.2020 11:52
- гость -
Зараженных и причина смерти это две большие разницы! К примеру, сбила машина, а на вскрытии выяснилось, что человек заражен коронавирусом...
Я понимаю, что властям надо ужас нагнать на людей, вот и выдается такая статистика.
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Наоборот, местные власти всячески занижают статистику. Не хотят под зад получить от Москвы за то, что довели ситуацию до такого.
Да. Кругом горы трупов. Все умирают не успев напялить намордник. Страшилки для ковидолохов
Да. Кругом горы трупов. Все умирают не успев напялить намордник. Страшилки для ковидолохов
Вы с другой планеты что ли? Все новые больницы под ковидом при том, что госпитализируют только задыхающихся, и то с боем. Торговые центры уже переоборудуют, а вы все в счастливом неведении, все думаете, что самый умный
27.10.2020 12:34
Проходимец
Да. Кругом горы трупов. Все умирают не успев напялить намордник. Страшилки для ковидолохов
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Ты в лесу живешь? Или слепо-глухо-тупо-немой?
Знакомый переболел ковидом, высокая температура, пневмония. Тест ему до последнего не хотели делать, тянули две недели. Добился, тест положительный. Семья его тоже заболела, но тесты им как контактным НЕ делают. Не пришла бумажка из Роспотребнадзора.
27.10.2020 12:41
- гость -
27.10.2020 12:50
- гость -
Это чтобы с вас, ковидолошар, бабла содрать побольше. У вас мозгов-то нет ситуацию оценить. Вот и верите телевизору
количество тяжелых за последние 2 недели увеличилось раза в 2 - это следствие неоказания вовремя медпомощи... родственникам умерших не выдают тела дней по 9... кто там кого пугает? кресло под губернатором и министром здравоохранения кач-кач
Дурилка ты картонная.
Когда у вас умрут родственники старшего поколения или знакомые, переобуетесь.
Я переболел легко, родственники и коллеги переболели легко (бабла с нас никто не сдирал, кроме моего добровольного тестирования на антитела).
Но не у всех легко, у друзей, знакомых, клиентов, коллег есть умершие, у некоторых по 2-3 человека в семье. Были и такие кто по 1.5-2 месяца в больнице лежал, еле вытащили, и почки отваливались, и легкие.
Благодари всех богов что пока тебя лихо стороной обходит.
P.S. У знакомых дочка 23 года от ковида умерла, не было ни диабета, ни ожирения, ни еще чего отягчающего.
27.10.2020 12:56
Проходимец
С тебя и взять-то нечего,кроме кала.
27.10.2020 13:05
Проходимцу
С марта такие как ты стращают смертью меня и моих родственников. И как-то мимо все. Нравится вам, лошарам, носить намордники- носите. От меня и моих родственников отстаньте. Сектанты позорные
Амик, поясните по каким критериям комментарии уходят на модерацию и не публикуются?
Все просто, пропускают неадекватные для срача
27.10.2020 13:10
Проходимец
ПОКА мимо.
Какой красивый трюфель на фото)
27.10.2020 13:32
Все просто, пропускают неадекватные для срача
а комментарии Проходимца, которые пропускают, подпадают под категорию адекватных?
Например: "Нравится вам, лошарам, носить намордники- носите. От меня и моих родственников отстаньте. Сектанты позорные".