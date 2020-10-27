Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил об 11 летальных исходах с COVID-19, официально подтвержденных за минувшие сутки. Общее количество смертей с начала эпидемии в регионе достигло 726.

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 214 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 18 347 человек. Выздоровел 15 581 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 74, Бийск – 23, Яровое – 11, Рубцовск – 9, Заринск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Новоалтайск – 6, Алейск, Белокуриха, Славгород, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Усть-Калманский район – 4, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Кулундинский, Локтевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский, Заринский, Петропавловский, Солтонский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Крутихинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 414 пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены 149 человек. В ковидных госпиталях остаются свободными 777 коек.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 26 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что на развертывание ковидного госпиталя в барнаульском ТЦ "Геомаркет" потребуется около 100 млн рублей.