Глава Барнаула призвал открыть ковидный госпиталь как можно быстрее

Открытие ковидного медучреждения в Барнауле на базе торгового центра стало центральной темой обсуждения рабочей группы по подготовке к созданию госпиталя для размещения больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в мэрии.

"Губернатором края дано поручение рассмотреть возможность создания еще одного госпиталя на территории города, — констатировал Франк. — Данную задачу нам свами предстоит в ближайшее время решить".

Проектный институт "Алтайгражданпроект" уже подготовил предварительную планировку медицинского учреждения. Ее направили всем членам группы для всестороннего анализа.

Заместитель гендиректора компании Тамара Павленко обратила внимание, что перепрофилирование торгового центра ставит целый ряд задач.

В частности, особого внимания требует переустройство инженерных сетей, обеспечение электричеством, водоснабжением и водоотведением. Кроме того, требуется обеспечить соответствие правилам пожарной безопасности.

Глава Барнаула согласился с представленными аргументами. Он подчеркнул, что безопасность пациентов должна быть превыше всего. Вместе с тем он призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть госпиталь в кратчайшие сроки.

Ранее amic.ru писал, что Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ "Геомаркет".

Представитель ведомства заявил, что в здании торгового центра планируется организовать медицинскую помощь тысяче пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Это позволит увеличить суммарное число коек для таких больных в регионе до 5,6 тысячи. Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели.