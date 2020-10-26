Около 100 млн рублей потратят на переоборудование ТЦ "Геомаркет" в ковидный госпиталь

На переоборудование ТЦ "Геомаркет" под ковидный госпиталь потребуется около 100 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Как заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, на данный момент в торговом центре уже работает группа специалистов, которая проводит оценку возможности развертывания до 600 коек для больных COVID-19.

Губернатор Виктор Томенко поручил создать рабочую группу, которая в короткие сроки подготовит к запуску новый ковидный госпиталь. Для приема пациентов в здании необходимо провести кислород, усилить канализацию, водоснабжение и вентиляцию помещений.

"Мы делаем госпиталь надолго. В том числе для того чтобы в случае возможности какие-то учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования", – сказал губернатор.

Томенко попросил главу Барнаула Вячеслава Франка возглавить рабочую группу и в кратчайшие сроки привлечь туда строителей, проектировщиков, специалистов из здравоохранения и финансистов. Главе краевого Минфина Даниилу Ситникову губернатор поручил найти источники средств, которые пойдут на реконструкцию.