Около 100 млн рублей потратят на переоборудование ТЦ "Геомаркет" в ковидный госпиталь
На переоборудование ТЦ "Геомаркет" под ковидный госпиталь потребуется около 100 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Как заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, на данный момент в торговом центре уже работает группа специалистов, которая проводит оценку возможности развертывания до 600 коек для больных COVID-19.
Губернатор Виктор Томенко поручил создать рабочую группу, которая в короткие сроки подготовит к запуску новый ковидный госпиталь. Для приема пациентов в здании необходимо провести кислород, усилить канализацию, водоснабжение и вентиляцию помещений.
"Мы делаем госпиталь надолго. В том числе для того чтобы в случае возможности какие-то учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования", – сказал губернатор.
Томенко попросил главу Барнаула Вячеслава Франка возглавить рабочую группу и в кратчайшие сроки привлечь туда строителей, проектировщиков, специалистов из здравоохранения и финансистов. Главе краевого Минфина Даниилу Ситникову губернатор поручил найти источники средств, которые пойдут на реконструкцию.
Комментарии
а больница кхв пустая стоит
А враче откуда возьмут?
Это ....нет слов, такого наглого распила еще невидели,, талант Томенко раскрылся во всей красе!!!!
а больница кхв пустая стоит
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Её сносить нужно, но пока не до неё.
под ковидный госпиталь до 600 коек потребуется около 100 млн рублей.
Да уж, гениальное решение вопроса.
100 млн не такие уж большие деньги для края. Главное чтобы быстро сделали, а не растянули на 10 лет.
А арендаторов куда?
Помимо кислорода, водопровода, канализации и вентиляции - лифт грузовой, хотя бы один КТ, и трупохранилище требуется! Ну и конечно врачи, м/сестра и санитарочки тоже нужны.
Для края деньги небольшие, это вы шутите наш край стал нищим, недаром на площади Октября памятник хлеборобу поставили, откройте глаза
Китайцы за такие деньги новое здание с новым оборудованием отгрохали бы!
Надолго?Они что то знают?
Китайцы за такие деньги новое здание с новым оборудованием отгрохали бы!
И мы бы могли отгрохать. Но у нас коррупция и воровство не сравнимо с китайским. Вы ещё узнайте сколько правительство АК будет платить за аренду.
600 мест - это неделя. Что дальше?