Очевидцы: таксист на ходу выбросил пенсионерку из машины в Бийске

Пожилую женщину на ходу выбросил из машины таксист. Об этом рассказали ехавшие следом на автобусе местные жители в социальных сетях.

Так, в сообществе "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали снимок с места происшествия.

В комментариях другая пассажирка, которая ехала в этом такси после случившегося, рассказала версию мужчины относительно произошедшего инцидента.

Водитель сразу признался, что на него напала пьяная пенсионерка, которая пинала его по голове, материлась и требовала остановить транспортное средство. Подтверждением его слов послужила свежая ссадина на голове.

"Водитель – адекватный вежливый мужчина. По крайней мере, нас довез очень достойно. Но пребывал в шоке от случившегося и всю дорогу рассказывал в недоумении", – уточнила бийчанка.

Ранее amic.ru писал, что пожилая дама напала на таксиста в краевой столице и стала героиней соцсетей. На кадрах видно, что нетрезвая горожанка нанесла не меньше десятка ударов по автомобилю такси и его водителю, использовав в качестве оружия собственную сумочку. Одновременно женщина материла своего оппонента.