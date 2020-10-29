Все сломал Юпитер. Астролог о том, почему возникли и когда закончатся беды 2020 года

События последних месяцев похожи на "вьетнамские флешбэки". Не успели мы отойти от весенне-летнего карантина, как вновь количество заболевших бьет рекорды, а власти вводят новые ограничения. Пока вирусологи пытаются предположить, когда же пандемия, наконец, закончится, не дремлют и астрологи. До весны потерпеть точно придется, уверен сибирский ведический астролог Олег Авдеев. Он рассказал amic.ru, почему 2020 год вообще выдался таким "бедовым" и когда все эти несчастья уже закончатся.

Юпитер упал и все уронил

То, что 2020 год будет непростым, было ясно сразу, уверен астролог. Все дело в негативных транзитах, которые в этом году совершают планеты. Особенно "подпортил" жизнь человечеству Юпитер, который обычно, наоборот, помогает преодолеть трудности.

"Юпитер несет в себе справедливость, силу, знание и богатство. Но сейчас он находится в знаке падения – это то зодиакальное положение, когда планета очень слаба. Она перестает проявлять положительные черты – только отрицательные. Поэтому на нас обрушились пандемия, финансовый кризис, трудности с дистанционным обучением детей, народные волнения в мире и прочие проблемы", – рассказал Авдеев.

Вмешался в ситуацию и Сатурн. По словам астролога, эта планета отвечает за кардинальные изменения и реформы в жизни общества. В 2020 году Сатурн находится "дома" – в своем собственном знаке, а потому его влияние заметно усилилось. Тем более что могучий Юпитер пока не может нас защитить. Отсюда и те перемены, которые принес нам 2020 год – весь мир стал жить по-новому.

Но есть и третье небесное тело, которое принесло человечеству беды и страдания, подчеркивает астролог. Раху – "теневая" планета в ведической астрологии, чья сфера влияния – эпидемии, болезни и массовый страх людей. В 2020 году Раху находится в особом положении, что делает ее гораздо сильнее и влиятельнее.

В общем, беды было не избежать – сразу несколько планет заняли крайне неудачное для нас положение, что и привело к пандемии, объяснил Олег Авдеев.

Почему все не закончилось в сентябре?

Астролог еще в апреле давал прогноз, что уже к сентябрю влияние Раху ослабнет и пандемия пойдет на спад. Так и было, объяснил эксперт.

"С 15 июля Юпитер перешел из знака падения в собственный знак. Как мы помним, ограничения тогда начали снимать: открылись магазины и многие другие публичные места. Мы сразу стали немного забывать об инфекции и эпидемии: даже ношение маски стало во многих местах игнорироваться. В это же время мы услышали о том, что снова открываются некоторые международные рейсы. Людям стало казаться, что все уже позади", – пояснил Авдеев.

Но как оказалось, это был не конец пандемии, а небольшая передышка. И дело, опять же, в коварных маршрутах планет, уверен астролог. Хотя эксперты-вирусологи и не надеются, что ковид удастся победить в этом году. С 13 сентября Юпитер вновь устремился к знаку своего падения: как раз тогда, когда заговорили о второй волне пандемии. Правда, медики уверены, что это не вторая волна, а продолжение первой: об этом в "Переговорке" на amic.ru говорил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.

Раху же вообще достигла 29 сентября своей экзальтации и стала сеять еще больше ужаса в обществе. Астролог предупреждает, что в этот раз даже хуже: теперь и Солнце с 17 октября находится в знаке падения.

"Солнце тесно связано с жизненными силами, энтузиазмом, бодростью и, собственно, иммунитетом. Поэтому период нас ждет очень непростой. Уже сейчас мы видим всплеск заболеваемости и волнение в обществе. С середины ноября, когда Юпитер полностью перейдет в знак своего падения, он окончательно проявит то, что мы уже видели в первой половине года. Лунное затмение, 30 ноября, может проявить новые страхи и беспокойства у людей, не только о своем здоровье, но и о финансовом положении, с желанием отстаивать справедливость", – предупредил Авдеев.

Зима будет "жаркой"

Надеяться, что все закончится зимой, точно не стоит, уверен астролог. По его словам, с декабря по февраль нас ждут несколько крайне неприятных астрологических событий. А потому ситуация если и изменится, то только в худшую сторону.

"Декабрь, январь и февраль, скорее всего, станут пиком пандемии. Эти месяцы будут богаты на разного рода негативные транзиты. Нас ждет затмение Солнца планетой Раху и сожжение Сатурна с Юпитером – планеты будут находиться вблизи Солнца и ненадолго ослабнут еще сильнее. Кроме того, произойдет несколько планетарных войн, когда планеты будут рядом друг с другом и одна будет "отключать" положительные черты другой. В целом грядущая зима обещает быть особенной, и мы должны быть готовы к этому", – объяснил Олег Авдеев.

Когда уже все наладится?

Надеяться на конец пандемии и других напастей можно после 1 апреля, полагает астролог. Тогда Юпитер, наконец, окончательно выйдет из знака своего падения и начнет давать нам силы и уверенность, чтобы преодолеть все трудности.

Сейчас же Авдеев советует людям просто не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию. Он напомнил, что Раху в первую очередь вызывает у людей страх, а сами проблемы не всегда так ужасны, как нам кажется. Главное – помнить, что у всего плохого бывает конец, и набраться терпения, добавил астролог.