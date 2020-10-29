Все сломал Юпитер. Астролог о том, почему возникли и когда закончатся беды 2020 года

События последних месяцев похожи на "вьетнамские флешбэки". Не успели мы отойти от весенне-летнего карантина, как вновь количество заболевших бьет рекорды, а власти вводят новые ограничения. Пока вирусологи пытаются предположить, когда же пандемия, наконец, закончится, не дремлют и астрологи. До весны потерпеть точно придется, уверен сибирский ведический астролог Олег Авдеев. Он рассказал amic.ru, почему 2020 год вообще выдался таким "бедовым" и когда все эти несчастья уже закончатся.
Юпитер упал и все уронил
То, что 2020 год будет непростым, было ясно сразу, уверен астролог. Все дело в негативных транзитах, которые в этом году совершают планеты. Особенно "подпортил" жизнь человечеству Юпитер, который обычно, наоборот, помогает преодолеть трудности.
"Юпитер несет в себе справедливость, силу, знание и богатство. Но сейчас он находится в знаке падения – это то зодиакальное положение, когда планета очень слаба. Она перестает проявлять положительные черты – только отрицательные. Поэтому на нас обрушились пандемия, финансовый кризис, трудности с дистанционным обучением детей, народные волнения в мире и прочие проблемы", – рассказал Авдеев.
Вмешался в ситуацию и Сатурн. По словам астролога, эта планета отвечает за кардинальные изменения и реформы в жизни общества. В 2020 году Сатурн находится "дома" – в своем собственном знаке, а потому его влияние заметно усилилось. Тем более что могучий Юпитер пока не может нас защитить. Отсюда и те перемены, которые принес нам 2020 год – весь мир стал жить по-новому.
Но есть и третье небесное тело, которое принесло человечеству беды и страдания, подчеркивает астролог. Раху – "теневая" планета в ведической астрологии, чья сфера влияния – эпидемии, болезни и массовый страх людей. В 2020 году Раху находится в особом положении, что делает ее гораздо сильнее и влиятельнее.
В общем, беды было не избежать – сразу несколько планет заняли крайне неудачное для нас положение, что и привело к пандемии, объяснил Олег Авдеев.
Почему все не закончилось в сентябре?
Астролог еще в апреле давал прогноз, что уже к сентябрю влияние Раху ослабнет и пандемия пойдет на спад. Так и было, объяснил эксперт.
"С 15 июля Юпитер перешел из знака падения в собственный знак. Как мы помним, ограничения тогда начали снимать: открылись магазины и многие другие публичные места. Мы сразу стали немного забывать об инфекции и эпидемии: даже ношение маски стало во многих местах игнорироваться. В это же время мы услышали о том, что снова открываются некоторые международные рейсы. Людям стало казаться, что все уже позади", – пояснил Авдеев.
Но как оказалось, это был не конец пандемии, а небольшая передышка. И дело, опять же, в коварных маршрутах планет, уверен астролог. Хотя эксперты-вирусологи и не надеются, что ковид удастся победить в этом году. С 13 сентября Юпитер вновь устремился к знаку своего падения: как раз тогда, когда заговорили о второй волне пандемии. Правда, медики уверены, что это не вторая волна, а продолжение первой: об этом в "Переговорке" на amic.ru говорил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.
Раху же вообще достигла 29 сентября своей экзальтации и стала сеять еще больше ужаса в обществе. Астролог предупреждает, что в этот раз даже хуже: теперь и Солнце с 17 октября находится в знаке падения.
"Солнце тесно связано с жизненными силами, энтузиазмом, бодростью и, собственно, иммунитетом. Поэтому период нас ждет очень непростой. Уже сейчас мы видим всплеск заболеваемости и волнение в обществе. С середины ноября, когда Юпитер полностью перейдет в знак своего падения, он окончательно проявит то, что мы уже видели в первой половине года. Лунное затмение, 30 ноября, может проявить новые страхи и беспокойства у людей, не только о своем здоровье, но и о финансовом положении, с желанием отстаивать справедливость", – предупредил Авдеев.
Зима будет "жаркой"
Надеяться, что все закончится зимой, точно не стоит, уверен астролог. По его словам, с декабря по февраль нас ждут несколько крайне неприятных астрологических событий. А потому ситуация если и изменится, то только в худшую сторону.
"Декабрь, январь и февраль, скорее всего, станут пиком пандемии. Эти месяцы будут богаты на разного рода негативные транзиты. Нас ждет затмение Солнца планетой Раху и сожжение Сатурна с Юпитером – планеты будут находиться вблизи Солнца и ненадолго ослабнут еще сильнее. Кроме того, произойдет несколько планетарных войн, когда планеты будут рядом друг с другом и одна будет "отключать" положительные черты другой. В целом грядущая зима обещает быть особенной, и мы должны быть готовы к этому", – объяснил Олег Авдеев.
Когда уже все наладится?
Надеяться на конец пандемии и других напастей можно после 1 апреля, полагает астролог. Тогда Юпитер, наконец, окончательно выйдет из знака своего падения и начнет давать нам силы и уверенность, чтобы преодолеть все трудности.
Сейчас же Авдеев советует людям просто не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию. Он напомнил, что Раху в первую очередь вызывает у людей страх, а сами проблемы не всегда так ужасны, как нам кажется. Главное – помнить, что у всего плохого бывает конец, и набраться терпения, добавил астролог.
Комментарии
Беды от жадности,равнодушия,ненависти и вранья.
сибирский ведический астролог Олег Авдеев. Он рассказал amic.ru
Неужели тут такая публика, что они будут серьезно к этому относиться?
29.10.2020 06:43
- гость -
Неужели тут такая публика, что они будут серьезно к этому относиться?
Вы просто не представляете сколько народа на это ведётся и как безбедно товарищи на этом живут.
Что значит знак падения?
У Юпитера период обращения вокруг Солнца почти 12 лет, поэтому влияние этой планеты на Землю не может так быстро меняться.
Чем будет холоднее, тем будет хуже и страшнее.
А когда потеплеет весной, будет лучше и не страшно.
Если в двух словах, то - надо перезимовать.
29.10.2020 07:52
гость
Когда холодно, наоборот меньше народу шорохается по улицам.
Солнце с 17 октября находится в знаке падения.
упадет на землю скоро
Много раз слышала слова про то , что 2020 високосный так високосный, но в свое время в какой-то книжке про предвоенное время вычитала фразу, которую говорят герои про високосный 1940, что, мол, он кончится, и следующий год будет легче. Следующий был 1941
29.10.2020 11:15
- гость -
Не сочиняй. В одной книжке он вычитал.
– Какой тяжелый год! Все примолкли. А Зиночка сказала, как всегда, невпопад: – Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым, вот увидите! Следующим был тысяча девятьсот сорок первый.
Борис Васильев. Завтра была война.
И я не вычитал, а вычитала
Какая разница высокосный или нет? Что за бред?
Космосу вообще пофиг, что у нас в календаре год не равен целому числу дней.
Добрые люди, войну напророчили, спасибо вам.
Так это всё Раху натворила?
ммм, да уж.
А мы думали что капиталистам перепроизводство нужно было убрать, всех разорить и новый цикл запустить.
войну напророчили,
Да не дай бог. Просто все относительно, и год, который кажется тяжелым сейчас, может оказаться белой полосой.Поэтому, хорошо там и тогда, где мы есть.