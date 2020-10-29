Соцсети: ребенка высадили из троллейбуса в Барнауле

Житель Барнаула пожаловался на работу кондуктора одного из троллейбусов, курсирующих по маршруту № 6. По словам горожанина, инцидент с его ребенком произошел накануне, 28 октября.
"Мой 12-летний сын поехал на тренировку с остановки "Художественная школа" до остановки "Чайка". При расчете картой Сбербанка кондуктор сказала, что карта заблокирована и высадила ребенка на полпути, но самое интересное, что денежные средства списались", – утверждает горожанин на странице "Черное и Белое Барнаул" в Instagram.
Как уже сообщал amic.ru, еще в марте 2020 года стало известно, что в России разработали законопроект, согласно которому запрещается высаживать несовершеннолетних безбилетников из автобусов, троллейбусов и трамваев. В июне Госдума одобрила документ в первом чтении. Второе чтение должно состояться на одном из пленарных заседаний осенней сессии нижней палаты парламента.
Однако у документа есть и противники. По их словам, принятие закона, во-первых, повлечет появление правила бесплатного проезда, которым будут пользоваться "группы асоциальных подростков". А во-вторых, документ не имеет никакого смысла, так как высадка ребенка из транспорта, например, на морозе подпадает под ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности". Водителю или кондуктору в этом случае грозит наказание – от штрафа в размере 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года.
UPD 10:07. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, по данному инциденту в МУП "Горэлектротранс" обращений от гражданина не поступало. По данному сообщению из социальной сети будет проведена служебная проверка.
Комментарии
А разве в данном случае действия кондуктора не попадают под ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности" ???
Давайте рассмотрим ситуацию: ребенок оказался высажен на полпути от дома. При этом кондуктор знает, что у ребенка не работает карта, следовательно, уехать ему на другом транспорте возможности нет. При этом кондуктор так же не знает, ориентируется ли ребенок, может ли пешком добраться до дома с места его принудительной высадки.
И в целом случай вопиющий. И в частности - Горэлектротранс муниципальное предприятие и получает субсидии из бюджета! За двадцать рублей удавиться готовы?
Вот такие твари работают в ОТ. Найти гадину и наказать.
Такое же там
Хорошо что хоть троллейбусы из-за безбилетника не остановили, а ребёнка в полицию не сдали. В нашем дурдоме и такое не вызвало бы удивления.
100 руководитель горэлектро. Депутат и владелец нескольких шараг.
Это русский мир ребяты, там где спасают детей сирии, донецка, луганска - но к своим детям вот такое отношение...
Не понимаю, зачем об этом сразу писать в Инсту.
Есть органы пусть разбираются.
Это не русский мир. Это мир не начытных хапкг
29.10.2020 08:29
- гость -
В таком случае ребенка лучше уж бы в полицию сдали, он хотябы был в безопасности, а оставить ребенка на улице....твари, других слов нет. Надеюсь с ребенком все хорошо, а родителям рекомендую не оставлять этого и до последнего давить этих мpа3ей. И судиться и добиться уголовнго срока!
Не понимаю, зачем об этом сразу писать в Инсту.
Есть органы пусть разбираются.
У нас органы начинают шевелиться только после широкой огласки.
Как то смешно читать про 12 летнего «ребёнка» Так- то лоб уже здоровый, или альтернативно одаренный? Тогда почему без сопровождения?
29.10.2020 08:54
- гость -
Действительно,как в поликлинику-присутствие родителя обязательно,как в транспорт-взрослый,как высадили-ребёнок. Вы уж определитесь.
А кондукторам- тогда не пускайте в транспорт без взрослых вообще!
29.10.2020 08:21
- гость -
Купите себе троллейбус и возите всех бесплатно.
0854.Не смешно. Деньги взяли а работу не сделали. За это в 90е убивали.
А может отец хитрожопый и чтобы сэкономить на проездах сказал щеглу ездить с заблокированной картой. Схема работала до сегодняшнего для, но кондуктор высадила.
А у них ипотека, три ребенка, зарплата 25тыщ - попробуй проживи.
Вот и крутятся как могут
Врёт гадёныш папе! Где-то прошлялся а папе присочинил про злого кондуктора.
(весь в меня!)
Это кто купил троллейбус. Депутатишка. А кто купил университеты где учат дистанционно и плату берут 100%.
Батя может не плохо поиметь с этих нелюбителей антимасочников
При нормальном адвокате
29.10.2020 09:09
- гость -
"Неплохой адвокат" неплохо поимеет батю.
Превращаемся из людей в роботов. Деньги затмили разум.
Если деньги за проезд сняты, что легко проверить. Можно нагнуть шарагу.
29.10.2020 09:14
- гость -
Деньги списаны-дятятко проехал до места,где соизволил выйти. Доказательства обратного есть? Представьте.
29.10.2020 08:44
- гость -
Это набор лайков в Инсте, а не огласка.
12 летний ребенок, оставление в опасности... поколение дЭЭЭ бильных яжемамаш.. Такими темпами у вас совершеннолетие в 30 наступать будет..
Вспоминаю себя в 12 лет. На великах в аэропорт с Солнечной поляны, на 1 трамвае от конечной до конечной, на ВДНХ ходил, к отцу на работу на Поток и т.д. и т.п. Да че говорить, во втором классе ездил на ОТ с Советской Армии до Лады. Времена другие, правда, были, 83-84-й год, но и сейчас не 90-е
Вспоминаю себя в 12 лет
Сейчас половую жизнь подростки в 12 начинают. А у отца это ребенок. Может проверить их семейку на предмет воспитания?
29.10.2020 09:32
- гость -
все себя вспомнят, какие были крутые и самостоятельный. но когда тебя, даже взрослого из автобуса высадят, а тебе пешком пилить, да еще и не понятно в каком направлении (и такое бывает), вот это .опа. просто у нас кондукторы 90% безграмотное быдло, видел я в одной организации весь этот сброд. там единицы адекватные. остальные ...
Некоторые вон в 14 лет уже рожают! А тут пацан, 12 лет, и рииибёёнок! Тьфу! В балет его отдайте!
а тебе пешком пилить, да еще и не понятно в каком направлении
Куда транспорт поехал,туда и "пили".
понятно в каком направлении (и такое бывает),
Да, бывает. На некоторых взрослых посмотришь и удивляешься, как это они умудряются в правильную дырку засунуть!
29.10.2020 09:38
Гость
бегом за транспортом?)) если тебя к примеру высадили за 10 остановок
Случай вопиющий, но, к сожалению, очередной.
Ребенка высадили - это можно проверить.
Деньги списались - это тоже можно проверить. Время совершения транзакции, сумма, адресат получения денежных средств.
Тролли, конечно, и из этого случая станут цирк устраивать, мол ребенок сам виноват, или вообще он "фсё врёт".
Мне другое интересно - как кондуктор со спокойным сердцем вышвырнул ребенка из ОТ? Неужели у самого/ой нет детей?
29.10.2020 09:37 + 10000000000. Наши дети в 90-е вообще это расстояние пешком проходили...
Тролльки разошлись... Сейчас еще Гайдара вспомнят и командование полком в 15 лет...
Вы могли хоть стекло жрать в свои 12 лет, мне на вас наплевать. Вы детей сейчас не трогайте.
Ооо эти хабалки сейчас и вовсе власть почувствовали! Могут повелевать людьми и даже официально, в прямом смысле, приказать закрыть рот. Полностью отказался от ОТ. В редких случаях вызываю такси.
Как сообщили в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, по данному инциденту в МУП «Горэлектротранс» обращений от гражданина не поступало. По данному сообщению из социальной сети будет проведена служебная проверка.
Кондуктору платят копейки. Раз она там работает, значит проблема с работой. Ещё план по любому требуют и ЗП режут по невыполнению. Отсюда злость неимоверная. Ну а на ребёнке отыгралась, ну не на начальстве же которое платит копейки и за невыполнение плана наказывает. А она чё как-то может повлиять на выполнение плана если люди не идут ехать или план нереальный. Вот так и выходит.
не надо оправдывать действия кондуктора планом, маленькой зарплатой, обидой.
если уборщицы получают копейки, они что, должны всех мимо проходящих вёдрами по голове бить?
29.10.2020 09:42
- гость -
29.10.2020 09:37 + 10000000000. Наши дети в 90-е вообще это расстояние пешком проходили...
В конце 80-х нас на футбольную игру возили в район зеркалки (там спортивный зал был). После матча, который мы продули-), тренер вышел и сказал - всем спасибо, всем пока. И мы с парнями без копейки денег выбирались оттуда. Сначала зайцем на каком-то проходящем по Павловскому тракту автобусе (ждали его долго, т.к. они тогда редко ходили), а потом пёхом с Сулимы до дома 5 км. С тех пор очень люблю пешком ходить! P.S. После огласки того инцидента, тренера из нашей школы выгнали.
В балет его отдайте!
А я, тетенька, на него и ехал.
в МУП «Горэлектротранс» обращений от гражданина не поступало.
А кто будет к ним обращаться? Например, если с кондукторами хамами в коммерческом транспорте вопрос решается очень быстро, то в муп даже диспетчер на телефоне хамка сидит.
в исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался вид на водопад. У многих были дети. От пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке они бы обнесли все сеткой и высоченным забором. У них на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадет, то тут же появится его адвокат. Но там, в Исландии, люди думают так же, как раньше думали в Америке: если ты упал, ты идиот. Клинт Иствуд.
Давайте детям и наличные деньги, не только карту. Всякое случается. И виноваты только родители-возите тогда их сами.
Ну высадили и высадили, 12 лет, здоровый кабан уже. Тем более не в поле, а в городе и сейчас не зима и мороз. сядет в следующий и поедет. Я в 10 лет самостоятельно ездил с Докучаево до России и обратно на тренировки и зимой в том числе. И прекрасно занл какой транспорт ходит и какие варианты проезда есть от точки до точки.
Но скорее всего денег у него просто тупо не было и папашка свистит как обычно, что впрочем несложно проверить.
Кондуктор не обязана нянкаться с каждым недомерком, оплата не проходит - на выход, все абсолютно правильно.Он и так полпути зайцем проехал. Удобно устроились, чтобы за проезд вообще не платить.
Ах-ах, 12-летнего "ребёнка" оставили в опасности! Они уже водку пьют и совокупляются вовсю в этом возрасте. Нет денег или карта не работает - пешком дойдёт. Или есть телефон - родителям позвонит и пусть решают проблему. Уже с ума посходили с пресловутыва "правами детей". Потом вырастают существа, которым все обязаны, но которые не обязаны никому.
Ребенок не знает в какую сторону идти? Достанет смартфон и по бубльгис с геолокацией найдет и остановку, и направление, и какие маршруты ходят, а еще может такси и пиццу вызвать...
Вы детей сейчас не трогайте.
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Да нафига кому то сдались чужие дети. Они и вам то нужны были ради материнского капитала.
9.10.2020 10:20
- гость -
"....Они уже водку пьют и совокупляются вовсю в этом возрасте...."
Очень рад за Ваших деток.
Что это за мальчик 12 летний, который не может пройти пешком километр при плюсовой температуре?
Ни чего троллейбусникам не будет
Они с Фунтиком курят
Что это за мальчик 12 летний, который не может пройти пешком километр при плюсовой температуре?
Заплатил за проезд и или пешком? Ну вы и терпила!
Всем этим "высадили ребёнка" можно положить конец, если сделать бесплатный проезд для ВСЕХ детей. Посмотрите вокруг себя в общественном транспорте. Много школьников видите? Сейчас вообще детей мало, а в транспорте - единицы
Заплатил за проезд и или пешком? Ну вы и терпила!
Есть фото чека? Что заплатил? Вы всему верите, что скажут? Бабкам верите у подъезда?
29.10.2020 09:05
П.Морозов
Ага. И еще банк взломал, чтобы деньги списались за троллейбус?
29.10.2020 09:10
Гость
Если банк подтвердит оплату проезда, то да, батя еще и адвокатов поимеет.
29.10.2020 10:13
- гость -
На терминале жмешь кнопку и он показывает, что оплаты нет. При этом деньги списываются.
Кстати, это 12 летнее )дитя точно хотело в художественную школу попасть?))
Очень рад за Ваших деток.
.....
Ты просто про своих не все знаешь
29.10.2020 11:43
Правдофил
Если банк подтвердит оплату проезда, то да, батя еще и адвокатов поимеет.
Кто подтвердит, что ребенок не вышел сам?
И адвокаты за бесплатно не работают.
У меня 12-летний ребёнок. Школа, доп. занятия находятся рядом с домом. Если вдруг ему придется куда-то ехать самостоятельно, он не сможет сориентироваться, если его высадят по каким-то причинам, потому что не знает города, никогда никуда не ездит на общественном транспорте, не знает что в таких случаях делать. И это действительно оставление в опасности!
В 12 лет мы уже сами купаться ездили на Булыгино.
Если вдруг ему придется куда-то ехать самостоятельно, он не сможет сориентироваться,
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Мамочка, так это чьи проблемы-то? Ребенку, если парень, через 4 года в армию идти! Это вообще жесть какая-то! Так и будешь его всю жизнь под юбкой держать?
Все, кто пишет про то, что раз 12 лет, то "здоровый лоб", совсем не маленький и т.п.
Вы умственно не полноценные люди. Это не оскорбление - это факт.
12 - несовершеннолетний. Ему даже 14 нет.
Он ребенок.
ТОЧКА.
По буквам читайте - НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ.
Прочитали?
А теперь задумайтесь - можете ли вы считать себя умными.
29.10.2020 13:20
- гость -
В 12 лет мы уже сами купаться ездили на Булыгино.
А наши пацаны в этом же возрасте силитру тырили со складов рядом с сажевым. Правда многие из них потом во взрослой жизни сели. А если серьёзно, мне не понятна эта тяга к принуждению родителями своих детей заниматься профессиональным спортом с малых лет. Мы что негры из Гарлема для которых только через спорт можно в люди пробиться?
Что такое "оставление в опасности"? Ты ребёнка одного куда-то отправил на встречу опасностям - это тоже оно?
Дeбилы татупеды принимают дeбильные законы, потом другие дeбилы их подписывают, а остальные обязаны исполнять.
Факт списания денег подтвердить можно, но как доказать, что пацана высадили не там, где ему надо было, и что он вышел не сам?
" Мы что негры из Гарлема для которых только через спорт можно в люди пробиться?"
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Ну примерно так, только кожа белая и климат
12 - несовершеннолетний. Ему даже 14 нет.
А причем тут 14 лет? Это лишь возраст получения паспорта. Совершеннолетие наступает в 18 лет. Яжмамочка, можете до 18 лет держать его под юбкой. Только он у вас до старости так и будет висеть на шее.
Вы умственно не полноценные люди. Это не оскорбление - это факт.
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В данном случае -не- пишется слитно, малообразованная хамка!
29.10.2020 12:57
- гость -
У меня 12-летний ребёнок. Школа, доп. занятия находятся рядом с домом. Если вдруг ему придется куда-то ехать самостоятельно, он не сможет сориентироваться
Смешно. И так пока школу не закончит?)) Может, вы его плохо знаете?)
Смешно. И так пока школу не закончит?)) Может, вы его плохо знаете?)
Очень смешно. Особенно когда первокурсники вуза (барнаульцы) не ориентируются в городе совсем. Родители, а вы что творите-то? Органы опеки такими заниматься должны. Но с некоторыми уже поздно, к сожалению.
29.10.2020 13:56
Павсекакий
Что такое "оставление в опасности"? Ты ребёнка одного куда-то отправил на встречу опасностям - это тоже оно?
Это самое оно! Штрафануть парочку мамочек за нахождение 12 летних несовершеннолетних деточек без сопровождения взрослых в общественном транспорте на смех одноклассникам, быстро научат их ориентироваться в городе в пределах 10 остановок хотя бы.
29.10.2020 13:33
- гость -
Ребенку, если парень, через 4 года в армию идти! Это вообще жесть какая-то!
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Вы с Марса что ли? Парня в 16 в армию отправляете. В КНДР и то с 17 призывают.