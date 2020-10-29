Соцсети: ребенка высадили из троллейбуса в Барнауле

Житель Барнаула пожаловался на работу кондуктора одного из троллейбусов, курсирующих по маршруту № 6. По словам горожанина, инцидент с его ребенком произошел накануне, 28 октября.

"Мой 12-летний сын поехал на тренировку с остановки "Художественная школа" до остановки "Чайка". При расчете картой Сбербанка кондуктор сказала, что карта заблокирована и высадила ребенка на полпути, но самое интересное, что денежные средства списались", – утверждает горожанин на странице "Черное и Белое Барнаул" в Instagram.

Как уже сообщал amic.ru, еще в марте 2020 года стало известно, что в России разработали законопроект, согласно которому запрещается высаживать несовершеннолетних безбилетников из автобусов, троллейбусов и трамваев. В июне Госдума одобрила документ в первом чтении. Второе чтение должно состояться на одном из пленарных заседаний осенней сессии нижней палаты парламента.

Однако у документа есть и противники. По их словам, принятие закона, во-первых, повлечет появление правила бесплатного проезда, которым будут пользоваться "группы асоциальных подростков". А во-вторых, документ не имеет никакого смысла, так как высадка ребенка из транспорта, например, на морозе подпадает под ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности". Водителю или кондуктору в этом случае грозит наказание – от штрафа в размере 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года.

UPD 10:07. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, по данному инциденту в МУП "Горэлектротранс" обращений от гражданина не поступало. По данному сообщению из социальной сети будет проведена служебная проверка.