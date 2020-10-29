14-летняя сибирячка заморозила своего ребенка в холодильнике

В селе Верх-Тула Новосибирской области 14-летняя мать насмерть заморозила ребенка в холодильнике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регионального уполномоченного по правам детей Надежду Болтенко.

По ее словам, мать школьницы вызвала врача из-за болей в животе у дочери. Женщина подумала, что это аппендицит, однако фельдшеру девочка призналась, что родила ребенка и положила его в морозилку. Медик обратилась в полицию, а подростка госпитализировали.

Сейчас правоохранители проверяют, не состояла ли школьница на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В СК добавили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства гибели новорожденного.

Ранее сообщалось, что детдомовец в составе преступной группы вымогал деньги у сирот в Алтайском крае.