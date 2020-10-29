14-летняя сибирячка заморозила своего ребенка в холодильнике

В селе Верх-Тула Новосибирской области 14-летняя мать насмерть заморозила ребенка в холодильнике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регионального уполномоченного по правам детей Надежду Болтенко.
По ее словам, мать школьницы вызвала врача из-за болей в животе у дочери. Женщина подумала, что это аппендицит, однако фельдшеру девочка призналась, что родила ребенка и положила его в морозилку. Медик обратилась в полицию, а подростка госпитализировали.
Сейчас правоохранители проверяют, не состояла ли школьница на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В СК добавили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства гибели новорожденного.
Ранее сообщалось, что детдомовец в составе преступной группы вымогал деньги у сирот в Алтайском крае.
Комментарии
Пока одни в 14 лет поливают друг друга бензином на остановке и поджигают, другие морозят детей в морозильнике. Чудесное новое поколение растёт.
Такое было всегда. Особенно любили в деревенских сортирах новорождённых топить. Суть в другом - общество стало жить богаче и есть возможность для саморазвития, но некоторые особи так и остались на низкой ступени развития.
Редко какая беременность является не случайной. Календарный метод и ППР - наше всё. Незапланированный ребёнок, ставший причиной брака по залёту, провала в бедность и прочих неприятностей - это расплата за глупость одного рода.
Замороженные, утопленные в нужнике, выкинутые в помойку - так выкручиваются другие.
Третьи сдают или подбрасывают детей в детдома.
Но и первые и вторые и третьи - составляют 9/10 российского населения.
29.10.2020 09:51
Vanadiy2014
Иди погуляй, диванный статист.
29.10.2020 09:53
- гость -
29.10.2020 09:51
Vanadiy2014
Иди погуляй, диванный статист.
СТАТИСТ - (от греческий statos - стоящий),1) актер, исполняющий роли без слов, участник массовых сцен.2) В переносном смысле - человек, пассивно участвующий в чем-либо.
Видимо вы имели ввиду СТАТИСТИК?
09:20, а третьи жалобы строчат, что ребёнка(12лет) высадили из ОТ и он беспомощный чуть не пропал. У кого-то в 12 лет дитятко беспомощное, а кто-то уже трах.... во все лопатаи.
Дичь какая то!
ребенок умертвил ребенка. Как мать прохлопала беременность и роды своей малолетней дочери?
Вот читаешь такие новости и думаешь, что предки не зря придумали культ целомудренности. Хотя излишнее ханжество тоже не хорошо, но лучше перегнуть палку в эту сторону, чем потом младенцев из нужников вылавливать. Да и девочка не пострадает. Подрастет, ума наберется и семью создаст.
29.10.2020 10:15
Гость
09:20, а третьи жалобы строчат, что ребёнка(12лет) высадили из ОТ и он беспомощный чуть не пропал. У кого-то в 12 лет дитятко беспомощное, а кто-то уже трах.... во все лопатаи.
Вот точно подметили! И прав Ванадий, их точно 9/10 вместе наберется...
ШТА???
Гость 12:09
Вы входите однако в эту статистику вместе с Ванадием
а кто отец ребенка?))) почему его не разыскали и не призвали к ответу: типа, братан, там твой ребенок погиб, давай мы тебя посадим за ненадлежащее воспитание, причинение смерти, растление, сношение и еще несколько интересных эпизодов, а в конце концов посадим и кастрируем химическим путем!?
Мать школьницы-соучастница преступления!
29.10.2020 13:03
гость
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НУ, почему же? Она вызвала врача лечить своего ребенка. Кормила, как на убой, раз беременность никто не разглядел! в общем заботилась, как о домашней скотине. Может, и сама такая же