Водителей Алтайского края предупреждают о гололедице и метели

В связи с ухудшением погодных условий "Алтайавтодор" призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, 29 октября синоптики прогнозируют снег, метели, усиление ветра до 20 м/с и гололедные явления.

Непогода увеличивает риск ДТП. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущего автомобиля и маневрировании.

Получить оперативную информацию о ситуации на дорогах можно по телефонам 8 (3852) 50-75-12, 50-75-13 (региональные автодороги), 63-14-59 (федеральные трассы).