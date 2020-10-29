В "Горэлектротрансе" проверяют жалобу на высадку ребенка из барнаульского троллейбуса

В МУП "Горэлектротранс" начали проверку в связи с публикацией в СМИ жалобы барнаульца на то, что его ребенок оплатил проезд банковской картой, но его высадили из троллейбуса № 6.
Представитель муниципального предприятия объяснил, что жалоб на действия кондуктора не поступало. Он уточнил, что доказать оплату проезда не сложно. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте МУП "Центртранс".
"В случае подтверждения факта проезда ребенка в троллейбусе маршрута № 6, необходимо предоставить полученные данные из личного кабинета, где будет опубликован номер транспортного средства и номер терминала, по которому была осуществлена оплата проезда, – уточнили в "Горэлектротрансе". – При представлении указанных документов данное обращение будет рассмотрено".
Ранее amic.ru писал, что местный житель пожаловался на действия кондуктора троллейбуса. По словам барнаульца, при расчете картой Сбербанка кондуктор сказала, что карта заблокирована и высадила 12-летнего школьника на полпути, но деньги при этом списались.
Комментарии
необходимо войти в личный кабинет на сайте МУП "Центртранс". "В случае подтверждения факта проезда ребенка в троллейбусе маршрута № 6, необходимо предоставить полученные данные из личного кабинета, где будет опубликован номер транспортного средства и номер терминала, по которому была осуществлена оплата проезда, – уточнили в "Горэлектротрансе". – При представлении указанных документов данное обращение будет рассмотрено
Вот по этому к вам и не ходит никто. Лучше уж сразу в полицию и суд.
29.10.2020 11:19
- гость -
Факт, а если прийти туда - уверен пошлют так далеко, как даже не видно. Скажут ты Хто такой , чтоб тебе чето там показывать. Нервы дороже - вон , есть прокуратура, лучше туды. Вернее будет.
Чето муниципалы снова "ногой в жир" вляпались! Зачем регится у них на сайте? если ребенок расчитался банковской картой а не транспортной. По сути с карты деньги списали, а услугу в грубой форме не оказали, жалоба в Центртранс и МУП троллейбус "спасут отца русской демоГРафии".
Не надо на Центртранс наезжать. Они нормально к людям относятся
С государственной конторы получишь от дохлого осла уши
На это все судилки заточены
Вы всерьез эту чушь рублевую мусолите? Вы что из пацана плаксивую девчонку воспитываете?
Тут ежедневно встает движение трамваев из-за недоумков без масок и ведь некому в вагоне им пакеты на голову одеть.
причем тут вообще пол и возраст? по Вашей странной логике из трамваев можно выбрасывать мальчиков и мужчин и не оказывать им услуги перевозки при наличии оплаты? Типа они же не плаксивые.
посадить спиногрыза провокатора
С бабкой-кондукторшей, как с врагом-народа, со всей пролетарской ненавистью
За детей и антимасочников ...
А доказывать, что ты оплатил в транспорте... Зарегистрироваться в личном кабинете, войти ... Только к этому времени тебя уже выйдут... Все огрехи работы онлай услуг отражаются на потребителях.
Есть закон запрещающий высаживать детей из ОТ. Где прокуратура.
29.10.2020 12:33
гость
по Вашей странной логике из трамваев можно выбрасывать мальчиков и мужчин
А теток и девок можно?
В году в 95 с парой ребят постарше впервые попал в отделение. Сижу в коридоре с миллиционером и он говорит: Вон видишь чеченец, не будешь давать показания, он подойдет и отрежет тебе голову.
Подходит огромный амбал с огромным ножом, смотрю на него и думаю, какой же это чеченец, лицо то славянское.