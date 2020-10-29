В "Горэлектротрансе" проверяют жалобу на высадку ребенка из барнаульского троллейбуса

В МУП "Горэлектротранс" начали проверку в связи с публикацией в СМИ жалобы барнаульца на то, что его ребенок оплатил проезд банковской картой, но его высадили из троллейбуса № 6.

Представитель муниципального предприятия объяснил, что жалоб на действия кондуктора не поступало. Он уточнил, что доказать оплату проезда не сложно. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте МУП "Центртранс".

"В случае подтверждения факта проезда ребенка в троллейбусе маршрута № 6, необходимо предоставить полученные данные из личного кабинета, где будет опубликован номер транспортного средства и номер терминала, по которому была осуществлена оплата проезда, – уточнили в "Горэлектротрансе". – При представлении указанных документов данное обращение будет рассмотрено".

Ранее amic.ru писал, что местный житель пожаловался на действия кондуктора троллейбуса. По словам барнаульца, при расчете картой Сбербанка кондуктор сказала, что карта заблокирована и высадила 12-летнего школьника на полпути, но деньги при этом списались.