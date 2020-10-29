Прямые авиарейсы свяжут Барнаул и Иркутск

Авиакомпания "ИрАэро" начнет осуществлять прямые авиарейсы между Иркутском и Барнаулом. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании.

Полеты по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск будут выполнять по воскресеньям с 8 ноября на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью до 50 пассажиров. Цена билета в одну сторону начинается от 5515 рублей.

"Вылет из Иркутска в 20:30 по местному времени, прибытие в Барнаул в 21:40, время в пути 1 час 40 минут. Обратный рейс в 22:40, прибытие в Иркутск на следующие сутки в 01:50 ночи", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 25 октября возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой.