Прямые авиарейсы свяжут Барнаул и Иркутск

Авиакомпания "ИрАэро" начнет осуществлять прямые авиарейсы между Иркутском и Барнаулом. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании.
Полеты по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск будут выполнять по воскресеньям с 8 ноября на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью до 50 пассажиров. Цена билета в одну сторону начинается от 5515 рублей.
"Вылет из Иркутска в 20:30 по местному времени, прибытие в Барнаул в 21:40, время в пути 1 час 40 минут. Обратный рейс в 22:40, прибытие в Иркутск на следующие сутки в 01:50 ночи", – говорится в сообщении.
Напомним, что с 25 октября возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой.
Комментарии
В смысле впервые? Эти рейсы уже выполнялись данной авиакомпанией, ценник был примерно 15000 туда-обратно
Лючче поездом. Дешевле и безопаснее..
понадеялась на них - взяла билеты барнаул-сочи -барнаул на октябрь, а они взяли и все за неделю отменили. деньги вернули через 10 дней.
Не факт, что будет летать. ИрАэро все никак не может закрепиться в аэропорту Барнаула, сколько рейсов ставили - итог по нулям. Но в любом случае пожелаем успеха!
С 25 окт возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой. Проверяйте хоть информацию. Эти рейсы отменены. Планируется с 30.10 - завтра и посмотрим