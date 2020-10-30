Алтайский край стал лучшим в России по качеству допобразования педагогов

Качество дополнительного профессионального образования педагогов в Алтайском крае признано лучшим в России по итогам мониторинга, проведенного Рособрнадзором.
Как сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки, по этому показателю край поделил первое место с Москвой и Свердловской областью.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко выразил уверенность, что это не случайный успех. Высокие показатели он связал с действующими программами повышения квалификации педагогов, которые реализуют на базе Алтайского института развития образования.
Ранее amic.ru писал, что Алтайский край занял второе место среди 85 субъектов страны по организационно-техническим условиям проведения ЕГЭ. Доля выпускников в регионе, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов, увеличилась на 4,3%.
Комментарии
Максимка пиар-бюджет осваивает или на чем-то сговорился??!!
Это всего лишь красывый отчет в мониторинге...
Мы первые!!! Хоть и не по зарплатам
Скорей бы уже по зарплатам были бы первые ) этак сразу после Москвы, например.
Да, в нашем краю далеком только по дополнительному образованию и быть первыми
У тетки такое лицо непонимающее. Типа а вы точно уверены??
Да и ЕГЭ хорошо сдали. Норм, так держать
Статья - неудачная попытка костенко оправдаться за свои провалы, которые уж точно не случайны, а обусловлены низким профессиональным и управленческим уровнем министра, а также особенностями его понимания мироустройства и завышенной самооценкой. Ориентирована на одного читателя - Томенко, до которого он уже не знает как достучаться.
Начинает раздражать, Карл.
Денисов вон уже все, что можно освоил и сидит, считает освоенное!!!
Денисов вон уже все, что можно освоил и сидит, считает освоенное!!!