Алтайский край стал лучшим в России по качеству допобразования педагогов

Качество дополнительного профессионального образования педагогов в Алтайском крае признано лучшим в России по итогам мониторинга, проведенного Рособрнадзором.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки, по этому показателю край поделил первое место с Москвой и Свердловской областью.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко выразил уверенность, что это не случайный успех. Высокие показатели он связал с действующими программами повышения квалификации педагогов, которые реализуют на базе Алтайского института развития образования.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край занял второе место среди 85 субъектов страны по организационно-техническим условиям проведения ЕГЭ. Доля выпускников в регионе, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов, увеличилась на 4,3%.