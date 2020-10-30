Имбирь, лук и чеснок совершенно бесполезны в борьбе с вирусами, утверждения об их целебных свойствах лишь очередной миф, пришедший с древних времен, заявила врач-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с РИА ФАН.
"Чеснок, имбирь, лук – продукты с высоким содержанием веществ, которые обладают в основном противомикробной активностью. Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями. Больше всего здесь присутствует противомикробное действие, а не противовирусное", – объяснила специалист.
Аплетаева также добавила, что имбирь и чеснок могут принести пользу, если употреблять эти продукты регулярно и в небольших количествах на протяжении долгого времени.
Ранее врач опроверг еще один популярный миф, сторонники которого утверждают о пользе витамина C при лечении гриппа и ОРВИ.
Комментарии
Конечно, ничего не помогает, ни витамин С, ни чеснок.
Помогает только маска на рожу из тряпочки.
Вот поэтому минздрав, наконец, и запрещает врачам давать интервью. Васяпупкин говорит одно, пупаваськин - совершенно противоположное, оба в ковиде ничего не понимают, но "прославились" в СМИ, которые, в свою очередь, никакой ответственности за "рекомендации" не несут, лишь бы погреться на жареных интервью. Должен быть один официальный источник информации, имеющий право давать рекомендации по лечению и способах профилактики, а СМИ нужно штрафовать на огромные суммы за публикацию из малодостоверных источников.
30.10.2020 08:17
- гость -
Из Вашего комментария можно сделать вывод, что и правительство пора разогнать. Там тоже, один одно говорит, другой другое... А так как там много артистов и спортсменов, то они в политике тоже не понимают...
А почему про арбидол специалист ничего не сказал?? Должен был похвалить!!
Зачем тогда сейчас при лечении выписывают витамин С дозировка 1000 в день?
Который опять же в аптеках за 2 недели вырос в цене с 230 рублей до 380.
Почитал в инете, полезна ли баня при ковиде, гриппе, простуде, полезен ли алкоголь. Диаметрально противоположные мнения авторов. То же, когда лучше сажать кедр, одни пишут осенью, другие весной. Так и врачи, у каждого свое мнение и какое вам поможет, а какое окажется смертельной ошибкой, не знает никто, это рулетка. Знакомому ввели дорогое дефицитное лекарство в больнице, и ночью умер. Претензии, зачем убили? Но всем остальным это лекарство помогало.
Перед сном взял два зубчика чеснока и стал медленно жевать, вкуса ведь нет, ничего не чувствую. Когда полностью разжевал, появилась сильная боль под языком справа и слева, аж слезы выступили. В итоге ночь проспал хорошо, без кашля.
Даже если не помогает, но дает энергию, уже легче переносить болезнь, чем когда упадок сил, а если есть силы, организм сам справится с болезнью. В средние века некоторые люди чуму и оспу переносили и не умирали.
Перед сном взял два зубчика чеснока и стал медленно жевать, вкуса ведь нет, ничего не чувствую.
Ваша логика просто прекрасна. Так можно и до поедания фекалий дойти.
30.10.2020 08:48
- гость -
у тебя язык отмирает
Ну и ДУРА
У каждого свое мнение. Однако натуральные продукты и витамины всегда надёжнее от болезней чем препараты наших партнёров. Не болейте.
Еще одна Малышева нашлась
Зато паразитов гоняет, а там где их нет там проще организму, следовательно и с болезнью справится. Специалистов в юбке не подпускать близко, а лучше гнать сразу.
30.10.2020 08:37
- гость -
Зачем тогда сейчас при лечении выписывают витамин С дозировка 1000 в день?
Который опять же в аптеках за 2 недели вырос в цене с 230 рублей до 380.
Сочинитель. Витамин С как стоил копейки, так и стоит.
А я чесноку наемся и иду на встречу или свидание чтобы других не заразить и самому не заразиться.Кстати,всем советую.Очень полезно.
30.10.2020 09:39
- гость ты бы поднял пятую точку от компьютера и сходил да посмотрел растворимый витамин С. Цену. Чеки остались , заявление в антимонопольная службу написано. Так что за свои старания оплаты не получите
Имбирь, лук и чеснок совершенно бесполезны в борьбе с вирусами, утверждения об их целебных свойствах лишь очередной миф, пришедший с древних времен, заявила врач-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с РИА ФАН.
----------------
Откуда все эти псевдоврачи полезали, как поганки после дождя?
Лук и чеснок очень даже помогают при вирусах.
"Благодаря наличию в своем составе мощных эфирных масел, фитонцидов чеснок способен уничтожать вирусы и микробы в воздухе, не давая им возможности размножаться."
Особенно это заметно, когда уже заболел, чихаешь, из носа течет. Ставишь возле себя измельченные чеснок/лук, и через несколько минут насморк прекращается, становится лучше. Отойдешь от чеснока - через какое-то время насморк возвращается. Они реально подавляют рост вирусов.
30.10.2020 08:52
- гость -
Ваша логика просто прекрасна. Так можно и до поедания фекалий дойти.
30.10.2020 08:55
- гость -
у тебя язык отмирает
Вот и проявились два ДЕ била. Два ДЕ била это сила.
В чесноке витамины и микроэлементы, повышается иммунитет.