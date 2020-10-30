Имбирь, лук и чеснок совершенно бесполезны в борьбе с вирусами, утверждения об их целебных свойствах лишь очередной миф, пришедший с древних времен, заявила врач-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с РИА ФАН.

"Чеснок, имбирь, лук – продукты с высоким содержанием веществ, которые обладают в основном противомикробной активностью. Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями. Больше всего здесь присутствует противомикробное действие, а не противовирусное", – объяснила специалист.

Аплетаева также добавила, что имбирь и чеснок могут принести пользу, если употреблять эти продукты регулярно и в небольших количествах на протяжении долгого времени.

Ранее врач опроверг еще один популярный миф, сторонники которого утверждают о пользе витамина C при лечении гриппа и ОРВИ.