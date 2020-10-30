Владимир Путин надеется, что рубль сохранит свою стабильность

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия сохранит стабильность рубля, вопреки вероятным колебаниям курса доллара из-за выборов в США.

Глава государства отметил, что на текущий момент Россия поддерживает устойчивость с точки зрения колебания национальной валюты, однако сам курс в этом вопросе не столь важен.

"Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать. Это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих США, мы сможем сохранить эти позиции внутри страны", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал жителям России распределить сбережения между различными активами, а большие суммы денег хранить в иностранной валюте.