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Новости

Владимир Путин надеется, что рубль сохранит свою стабильность

, ИА "Амител"
Президент отметил, что важно не само значение курса российской валюты, а его предсказуемость
Фото: worldkz.ru

Фото: worldkz.ru

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия сохранит стабильность рубля, вопреки вероятным колебаниям курса доллара из-за выборов в США.

Глава государства отметил, что на текущий момент Россия поддерживает устойчивость с точки зрения колебания национальной валюты, однако сам курс в этом вопросе не столь важен.

"Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать. Это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих США, мы сможем сохранить эти позиции внутри страны", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал жителям России распределить сбережения между различными активами, а большие суммы денег хранить в иностранной валюте.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.10.2020 08:34
- гость -

Глумится над нищим населением - предсказуемо, что его правление приводит только к падению курса рубля, но такое падение точно не стабильность!!!

30.10.2020 08:37
- гость -

СТАБИЛЬНОСТЬ В ПАДЕНИИ

30.10.2020 08:41
Вова, плешивый карлик.

Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса.

Значит стабильное падение рубля продолжается.

30.10.2020 08:46
- гость -

безнаказанно уничтожают национальную валюту

30.10.2020 08:46
- гость -

Это все ложь! Нет никакого падения рубля. Есть стабильный отрицательный рост...

30.10.2020 08:46
- гость -

2000 год 1$ = 26 руб
2020 год 1$ = 79 руб

Вот она стабильность!

30.10.2020 08:48
- гость -

Если перевести на русский слова Путина: "Мы ничего не можем сделать с курсом рубля, он будет и дальше падать. Держитесь там"

30.10.2020 08:54
- гость -

А ведь есть еще тупые почитатели этого патологического вруна.

30.10.2020 09:01
- гость -

Надеется??? Это человек который не может повлиять на ситуацию может ничего не делать, а только надеется. На его должности не надеяться нужно, а работать и менять ситуацию.

30.10.2020 09:03
тупицам

2 30.10.2020 08:46

- гость -

2000 год 1$ = 26 руб
2020 год 1$ = 79 руб

зарплата
2000 - 8000
2020 - 63000

квакайте дальше

30.10.2020 09:05
Гость

30.10.2020 08:54
- гость -
Ну что вы,он не врёт а говорит правду,только не все это понимают.
Горизонт бы ещё обозначил: 2025- 110 руб/доллар (к примеру),тогда бы мы "увереннее" себя чувствовали.

30.10.2020 09:07
Гость

30.10.2020 09:03
тупицам
Вам только позавидуют кондукторы всякие- не всем удалось так удачно пристроить свою задницу.

30.10.2020 09:12
- гость -

зарплата
2000 - 8000
2020 - 63000

квакайте дальше

ГрЫша, а это в баксах сколько?

30.10.2020 09:12
- гость -

А ведь есть еще тупые почитатели этого патологического вруна.

Разумеется есть! Например, дураки или вруны, как например гость 09:03 который не стесняясь пишет, что в 2020 году (сейчас) зарплата 63000 рублей.

30.10.2020 09:18
- гость -


30.10.2020 09:12
- гость -


Тебя удивляет, что есть люди с зп в 63000 в Барнауле? Я тебя удивлю сильнее. Есть зп и больше. Если лично у тебя мрот, то не надо его на всех прикидывать. Так что кто дурак догадаешься?

30.10.2020 09:20
- гость -

Люди следят не стабильностью рубля и его приноравливанию к курсу доллара,а за постоянным повышением цен в магазинах.

30.10.2020 09:21
- гость -

В 2000 у меня только белая зарплата была 11000, было полно свободного времени и я ещё столько же на халтуре получал. Итого 850 долларов.
Сегодня белой зарплаты нет, в данный момент на больничном сижу. На работе больше 35000 не зарабатываю. Итого 440 долларов.
Вот он итог 20 лет пунинизма!

30.10.2020 09:26
- гость -

Тебя удивляет, что есть люди с зп в 63000 в Барнауле?

Нет, не удивляет. Меня удивляет, что есть люди которые берут цифру с потолка и начинают делать выводы. Не нужно даже говорить дураки они или нет.

30.10.2020 09:26
- гость -


2 30.10.2020 09:12


удивлю тебя, это белая зп.
и плюс работодатель отстёгивает 5% в НПФ.
Не очень много - но копится.


30.10.2020 09:28
- гость -

вот тот кто променял белую на серую-черную и квакает.
навальный ни копейки белой не получает а его лечат за сотни тысяч ойро.
нормально? - а вы тут стоните

30.10.2020 09:31
- гость -

чтобы увидеть реальный уровень дохода (не зарплаты) - нужно посмотреть в окно.
И у видишь забитый машинами двор и новостройки до аэропорта.
это "нищеброды" последний хрен без соли доедают.

не, если в гривнах платют - конешна абидна

30.10.2020 09:39
гость

"Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса.
----------
Дьявольское словоблудье!

30.10.2020 09:56
- гость -

20 лет лжи

30.10.2020 10:03
- гость -

30.10.2020 09:31
- гость -
чтобы увидеть реальный уровень дохода (не зарплаты) - нужно посмотреть в окно.
И у видишь забитый машинами двор и новостройки до аэропорта.

Ну да. А потом сразу в банки за статистикой. Тут и откроется истина таким, как ты))

30.10.2020 10:08
- гость -

30.10.2020 10:03
- гость -

А зачем по-твоему нужны банки?

30.10.2020 10:20
- гость -

Забитые машинами дворы говорят о том что раньше люди авто ставили на стоянки и в гаражи. А количество авто на душу населения особо не меняется уже лет 10. Просто хлам не снимают с учета.

30.10.2020 10:20
9

30.10.2020 09:18
- гость -
Ты что тут доказываешь,что люди хорошо живут?Чиновник чтоли?У меня меньше сотки не выходит и я нищ.Ты со своими 63 от бомжа лишь крышей отличаешься.

30.10.2020 10:45
- гость -

30.10.2020 10:20
9

Вам просто не хватает экономического образования для эффективного распределения своего бюджета. Пройдите хотя бы курсы.

30.10.2020 10:56
Павлик

Из-за выборов в США ))) ахаха.

30.10.2020 11:18
9

30.10.2020 10:45
- гость -
Курсы.. д..ил.

30.10.2020 11:24
9

квартира интернет мобильная связь 10,алименты 15,ребенок секции и прочее 20,авто 10,питание одежда 30,зал 5,на прочее остается 10 от 100.Какие курсы валенок? Заметь,что кредитов нет.

30.10.2020 11:38
- гость -

30.10.2020 08:41
Вова, плешивый карлик

Что ж ты постоянно представляешься? Все уже знают, что ты плешивый карлик, и зовут тебя Вовой.

30.10.2020 12:24
Eugene

30.10.2020 09:03
тупицам

Путиноиды отметились в этой ветке.

30.10.2020 12:57
- гость -

30.10.2020 11:24
9

По вашей манере разговора видно, что у вас образования не хватает. Так что так и будете нищим, хоть с соткой, хоть с двухсоткой))) Удачи!

30.10.2020 13:00
- гость -

30.10.2020 12:57
- гость -

И воспитания)))

30.10.2020 13:03
- гость -

Путиноиды отметились в этой ветке.

Это хорошо. А то без них в подобных темах совсем скучно. Только негативные комментарии. И сразу возникает вопрос, а 67% это не как 80% у Лукашенко?

30.10.2020 13:25
- гость -

Кто может быть путинойдом в наше время? Вывод, все коменты за него это троллятина кремлевская на зарплате.

30.10.2020 14:22
- гость -

как это мило))) надеяться.
глава государства , зачем что то делать давайте надеяться

30.10.2020 14:55
- гость -

Предсказуемый отрицательный рост.

30.10.2020 16:38
Глас вопиющего

Где "Абориген"?!!!!!!!!!!!!

30.10.2020 19:14
- гость -

30.10.2020 12:24
Eugene

Вечно недовольный имбецильный ребенок. Чем тебя Путин не устраивает?

30.10.2020 19:21
- гость -

А зачем Путин отпустил Навального лечиться за границу якобы по по просьбе его жены?Вот Путина по носу и пощёлкали )

30.10.2020 19:48
- гость -

Надеяться ты можешь на что угодно. В т.ч., что у тебя будет эрекция в нужный момент. Но увы... Увы.

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