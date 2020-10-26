Россиянам посоветовали хранить в рублях лишь небольшие суммы

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин порекомендовал жителям России распределить сбережения между различными активами, а большие объемы средств хранить в иностранной валюте.
По его словам, оставлять в рублях стоит только небольшое количество денег в том случае, если к ним планируется постоянно обращаться. Если же накопления не собираются тратить в ближайшие год-полтора, то стоит выбирать зарубежные валюты, пишет РИА Новости.
Другой эксперт – глава Росбанка Илья Поляков – заявил, что колебания курсов слишком хаотичны и порой непредсказуемы, а потому средства стоит хранить в том варианте, в котором их планируется тратить.
Комментарии
Хранить деньги в рублях всё равно что воду в дуршлаге.
Кудрин по-моему уже в конец оборзел. Если все ринутся в иновалюту, то рубль резко скакнет вниз со всеми вытекающими.
АМИК, сделайте отдельную ветку-опрос для аудитории по поводу способов хранения денежных средств. Только не тупую голосовалку, где проценты в итоге получим, а прямо в самой ветке пускай комментаторы пишут в чем они хранят деньги.
Помню доллар 6р.
Паренек честно говорит, что рубль ненадежен! А кто его таким сделал - понятно, что не Путин и его компашка, а Навальный и мировая закулиса!
26.10.2020 09:06
- гость -
Помню и по 60 копеек.
26.10.2020 09:08
- гость -
Недоблогерок требует санкций к РФ? Требует.
Санкции сказываются на курсе рубля? Сказываются.
Выводы сам сделаешь?
26.10.2020 09:18
- гость -
Помню и по 60 копеек.
Тоже помню такой, даже на картинках видел, только в руках в те времена не держали
26.10.2020 09:19
- гость -
Ежели сам не могЁшь, читай!
Если "блогер" влияет на курс рубля, а великий вождь нет, то кто из них политик № 1 в стране - догадаешься?!
26.10.2020 09:29
- гость -
А ты не понимаешь, что всё ещё проще?
Недоблогерок нужен как провокатор, как повод.
А те, кто могут повлиять на курс рубля - это в первую очередь США, ибо сейчас все страны мира живут в рамках Бреттон-Вудского консенсуса, согласно которому основной расчетной валютой мира является доллар США.
это как можно ненавидеть свою страну Кудрину,что дает совет народу перейти на валюту? Хоть и маленький но свой РУБЛЬ!А вот поменьше б хватали эту инзасранщину,то и РУБЛЬ вырос и мы б жили достойно,обвалив инвалюту.
советский рубль ждут в ноябре
Если "блогер" влияет на курс рубля, а великий вождь нет, то кто из них политик № 1 в стране - догадаешься?!
Всё-таки падение рубля это результат деятельности обнуленного. Мы же все понимаем кто дал приказ отравить Навального.
26.10.2020 09:41
гость
это как можно ненавидеть свою страну Кудрину,что дает совет народу перейти на валюту? Хоть и маленький но свой РУБЛЬ!А вот поменьше б хватали эту инзасранщину,то и РУБЛЬ вырос и мы б жили достойно,обвалив инвалюту.
Он просто здесь зарабатывает, страна его корова, он её доит. Этот подход ответит на многие вопросы в нашей жизни.
Примерно 80% россиян далеки от проблемы с большими суммами. Да, рубль одна из бессмысленнейших денежных единиц в мире. Итог правления Путина более чем удручающий.
26.10.2020 09:48
- гость -
Кто это "все вы"? Кружок "Голубая Луна" имени Кала и Какия?
6.10.2020 09:48
- гость -
Неужели Меркельша скомандовала?
26.10.2020 09:54
АБОРИГЕН
одна из бессмысленнейших денежных единиц в мире
Ты еще в валютах какой-то смысл видишь? Тяжелый случай.
26.10.2020 09:54
АБОРИГЕНГешик, так откажись от "бессмысленейшей" валюты, расплачивайся хривнами. Если получится.
да ладно, чем дороже доллар, тем больше рублей (с) ВВП
Гена, а ты в какой валюте хранишь свои сбережения?
26.10.2020 09:36
- гость -
А кто патриота Путина заставляет вести расчеты в долларах - можно ввести санкции и рассчитываться только в рублях, можно в юанях, или сделать рубль конвертируемый, а если ты утверждаешь, что он ничего этого не может - может уже и пора на выход ему?!
26.10.2020 10:12
- гость -
А ты прикинь, что весь мир в баксах рассчитывается. И даже нефть номинируется на товарных биржах в долларах.
Этого никто не может.
И кто бы ни пришел на смену - будет тоже самое.
26.10.2020 10:18
- гость -
Сам прикидывай, если у тебя белка в голове - Навальный может на курс рубля влиять, так с чего ты решил, что он рубль, в отличии от Путина, резервной или мировой валютой сделать не сможет?!
26.10.2020 10:30
- гость -
Про опилки в твоей башке излишне говорить, да?
Недоблогерок ничем не может повлиять на курс рубля - он поп Гапон для американцев, повод для нападок на Россию. Сами его траванули, и использовали в своих целях.
Мы просто отвыкли, чтобы представитель власти давал дельный совет для народа, а не для партии...