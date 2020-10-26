Россиянам посоветовали хранить в рублях лишь небольшие суммы

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин порекомендовал жителям России распределить сбережения между различными активами, а большие объемы средств хранить в иностранной валюте.

По его словам, оставлять в рублях стоит только небольшое количество денег в том случае, если к ним планируется постоянно обращаться. Если же накопления не собираются тратить в ближайшие год-полтора, то стоит выбирать зарубежные валюты, пишет РИА Новости.

Другой эксперт – глава Росбанка Илья Поляков – заявил, что колебания курсов слишком хаотичны и порой непредсказуемы, а потому средства стоит хранить в том варианте, в котором их планируется тратить.