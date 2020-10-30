Слабовидящая пенсионерка упала в яму на месте ремонтных работ в Рубцовске

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске слабовидящая пожилая женщина провалилась в яму – выбраться из западни ей помог неравнодушный прохожий.

Как рассказывает очевидец в паблике "Инцидент Рубцовск", пенсионерка упала в глубокую траншею в переулке Коммунистическом, 37, около 7:00 утра. Свидетель помог женщине выбраться и вызвал скорую помощь. С его слов, пострадавшая не может двигать ногами.

Кем именно проводится ремонт на данном участке, неизвестно, однако само место работ обтянуто тонкой предупредительной лентой, которую пожилая рубцовчанка могла не заметить.

Как ранее сообщил amic.ru, 17 октября в Барнауле сотрудники МЧС спасли двух рабочих из-под завала грунта, который осыпался во время прокладки трубопровода в траншее. Несмотря на риск повторного обрушения земли, спасателям удалось аккуратно поднять на поверхность пострадавших и передать их врачам скорой.