Синоптики ожидают, что ноябрь на территории России будет теплым

В ноябре среднемесячная температура на всей территории России будет выше нормы. Особенно тепло будет в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и на севере Красноярского края, пишет ТАСС.

"Средняя месячная температура везде, по всей стране, будет около и выше нормы. Это касается и азиатской территории, и европейской. Особенно высокая температура будет в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края. Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде", – рассказал агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что в некоторых регионах месяц будет дождливым, но на большей части страны обильных осадков не ожидается.