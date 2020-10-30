Россия оказалась на первом месте по страху населения потерять работу

Россияне боятся потерять работу больше жителей других стран – о страхе лишиться места в ближайший год заявили 75% опрошенных респондентов из России.

Опрос аналитической компании Ipsos проводился среди населения 27 стран. На второй строчке после россиян оказались испанцы – 73% опрошенных. На третьей – Малайзия (71%). Меньше всего увольнения боятся жители Германии (26%), Швеции (30%) и Нидерландов (36%).

По словам экспертов, больше всех беспокоятся работники малого и среднего бизнеса, которые оказались под ударом из-за пандемии. Как пишут "Известия" со ссылкой на мнение самих предпринимателей, исправить ситуацию может создание профильного органа, который бы следил за этой сферой экономики.