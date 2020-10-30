Россия оказалась на первом месте по страху населения потерять работу

Россияне боятся потерять работу больше жителей других стран – о страхе лишиться места в ближайший год заявили 75% опрошенных респондентов из России.
Опрос аналитической компании Ipsos проводился среди населения 27 стран. На второй строчке после россиян оказались испанцы – 73% опрошенных. На третьей – Малайзия (71%). Меньше всего увольнения боятся жители Германии (26%), Швеции (30%) и Нидерландов (36%).
По словам экспертов, больше всех беспокоятся работники малого и среднего бизнеса, которые оказались под ударом из-за пандемии. Как пишут "Известия" со ссылкой на мнение самих предпринимателей, исправить ситуацию может создание профильного органа, который бы следил за этой сферой экономики.
Комментарии
У всех кредиты.
А пропагандисты говорят, что в проклятой америке люди боятся потерять работу. Оказывается, что в роисюшке больше боятся.
Компании опсос можно доверять?
Гейропейцы совсем страх потеряли, ёшкин кот!
А как же заявление бункерного, российская экономика с минимальными потерями проскочила коронокризис. Врет аднака.
Ну тут аналитеги ничего нового не сказали. Всё эти банальности и так очевидны. Чего немцу бояться если он спокойно без работы может протянуть. У нас ведь нищенские заработки в примитивной экономике, большинство не в состоянии никакого сейвинга производить, живут от зп до зп.