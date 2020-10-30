Сотрудники ГИБДД на алтайской трассе остановили автовоз "на минималках"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о необычном случае на трассе в Алтайском крае. На дороге люди заметили необычный способ перевозки автомобиля.
"Вот так перевозят машины в Алтайском крае. Инспектор ДПС сначала не поверил своим глазам и не сразу начал преследование Газели", – рассказала одна из подписчиц сообщества. Увиденное люди назвали "Газексусом".
В комментариях под постом пользователи предположили, что внедорожник могли перевозить без документов или он просто неисправен. Комментаторов также удивило, почему сотрудники ГИБДД все-таки остановили "Газель", если она никому не мешала.
Комментарии
а что не так?
это тойота, бакланы, а не лексус
В чем нарушение, превысил максимальный вес?
30.10.2020 16:37
- гость -
"а что не так?"
Действительно не понятно...
30.10.2020 16:39
- гость -
Всё равно, что сказать - это Жигули, а не ВАЗ.
Вопрос.