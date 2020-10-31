Алтайский край получил партию лесопожарной и лесохозяйственной техники

Фото: пресс-службы Минприроды Алтайского края / altaipriroda.ru

Партия лесопожарной и лесохозяйственной техники и специального оборудования поступила в Алтайский край по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В 2020 году из федерального бюджета на эти цели региону выделили 44,8 млн рублей.

"В подведомственное Минприроды Алтайского края учреждение КАУ "Алтайлес" уже поступили гусеничные промышленные бульдозеры, колесный и гусеничные тракторы, грузовые автомобили, малые лесопатрульные комплексы, автомобили "УАЗ-Хантер", лесные плуги, лесопосадочные машины, посадочные трубы и мечи Колесова", – сообщили в пресс-службе алтайского Минприроды.

Всего на текущий момент регион закупил 23 единицы спецтехники и 207 единиц спецоборудования. Все это будут использовать при тушении пожаров и для проведения мероприятий по лесоразведению и лесовосстановлению.

В ведомстве подчеркнули, что до конца года в Алтайский край поступит еще пять единиц техники и 62 единицы оборудования.