Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

Три человека погибли при пожаре в самовольной постройке по улице Белова в Барнауле. Возгорание случилось ранним утром 31 октября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение на пуль диспетчера поступило в 05:24. На момент прибытия пожарных здание было охвачено пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Всего в ликвидации пожара участвовали 24 огнеборца и пять единиц техники. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров, его причины устанавливаются.

При разборе обрушившихся конструкций пожарные обнаружили тела трех погибших. На месте работает следственно-оперативная группа.