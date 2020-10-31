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Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на улице Белова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

Три человека погибли при пожаре в самовольной постройке по улице Белова в Барнауле. Возгорание случилось ранним утром 31 октября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение на пуль диспетчера поступило в 05:24. На момент прибытия пожарных здание было охвачено пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Всего в ликвидации пожара участвовали 24 огнеборца и пять единиц техники. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров, его причины устанавливаются.

При разборе обрушившихся конструкций пожарные обнаружили тела трех погибших. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

31.10.2020 17:08
- гость -

Заброшенный дом в самом центре, возле бывшего "Распила" на Партизанской, в котором трутся наркоманы, горит регулярно, но власти и не подумывают его сносить. Наверно, списывают на него бабки по статье "Достопримечательности города".

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