Эксперт раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе

Каждый пользователь Сети оставляет так называемый цифровой след – совокупность данных, которые запоминает интернет. Какие именно сведения хранит всемирная паутина, рассказал директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, многое о пользователе выдает история его поиска, например, планы о покупках или поездках. Существенную роль также играет геолокация, данные которой изучают наши девайсы и отправляют разработчикам различные сведения – от запросов до переписок с друзьями.

Однако основным источником информации о пользователе является он сам и его близкие и знакомые, которые активно взаимодействуют друг с другом в социальных сетях.

"Пользователи соцсетей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы – тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности", – цитирует Мясоедова агентство "Прайм".

Ранее эксперт опроверг популярный миф о том, что кнопочные телефоны безопаснее в плане слежки и контроля за пользователем.