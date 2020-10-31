Число пострадавших и погибших при землетрясении в Турции уточнили

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям привело уточненные данные о человеческих жертвах землетрясения на западе Турции.

"По последним данным, 25 наших граждан погибли, один из них утонул, 831 гражданин был ранен, – констатировали в ведомстве (цитата по РИА Новости). – Произошло 489 афтершоков, 35 из которых были магнитудой более 4".

Число пострадавших и погибших в дальнейшем может увеличиться, так как еще не завершены спасательные работы на завалах восьми разрушенных зданий.

Как ранее писал amic.ru, очаг землетрясения магнитудой 6,6 находился в Эгейском море неподалеку от города Сеферихисар.

Толчки ощущали также в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в районах Измира – Борнова и Байраклы.