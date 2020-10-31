На 91-м году жизни умер Шон Коннери, британский артист и продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус". О смерти знаменитого актера сообщило издание Independent.

Наибольшую известность Коннери получил как исполнитель роли Джеймса Бонда.

Однако единственный "Оскар" ему принес фильм о гангстерах "Неприкасаемые" (1987), где Коннери блистательно исполнил роль Джима Мэлоуна. За эту же роль он получил и другую престижнейшую награду – "Золотой глобус".

В июле 2000 года Шон Коннери получил титул сэр и был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II. Спустя три года он завершил кинематографическую карьеру.

Последние годы жизни Шон Коннери проживал с супругой на Багамских островах.