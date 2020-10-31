Путин внес поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект поправок к закону о формировании Совета Федерации, сообщает РБК.

Одно из изменений – это гарантированное место для бывшего президента в качестве сенатора Совфеда.

Согласно тексту документа, бывший глава государства после прекращения полномочий в связи с истечением полномочий либо уходом в отставку пожизненно становится сенатором.

Кроме того, предложенные президентом поправки предусматривают изменения в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы".

Ранее amic.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении сразу четыре законопроекта, которые закрепляют приоритет Конституции РФ над нормами международных инстанций.