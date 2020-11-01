В Барнауле завершается голосование за благоустройство территорий

Больше 7 тысяч жителей краевой столицы приняли участие в интернет-голосовании по общественным территориям, которые должны благоустроить в первую очередь по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула".

Выборы вышли на завершающую стадию. Желающие все еще могут сделать свой выбор, проголосовав за один или несколько (до шести) из 41 предложенного объекта. Голосование закроют в 8:00 2 ноября.

Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться через аккаунт на "Госуслугах". Еще до принятия решения можно посмотреть, за какие объекты голосует большинство.

К моменту публикации на первом месте зеленая зона от ул. Герцена, 6, до ул. Белинского, набравшая больше 11% голосов. Ближайшие ее преследователи – Мизюлинская роща (10%), парк "Юбилейный" (9%) и набережная Речного вокзала (6%). Остальные претенденты не набрали и 5% голосов.