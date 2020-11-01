В Барнауле завершается голосование за благоустройство территорий

Больше 7 тысяч жителей краевой столицы приняли участие в интернет-голосовании по общественным территориям, которые должны благоустроить в первую очередь по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула".
Выборы вышли на завершающую стадию. Желающие все еще могут сделать свой выбор, проголосовав за один или несколько (до шести) из 41 предложенного объекта. Голосование закроют в 8:00 2 ноября.
Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться через аккаунт на "Госуслугах". Еще до принятия решения можно посмотреть, за какие объекты голосует большинство.
К моменту публикации на первом месте зеленая зона от ул. Герцена, 6, до ул. Белинского, набравшая больше 11% голосов. Ближайшие ее преследователи – Мизюлинская роща (10%), парк "Юбилейный" (9%) и набережная Речного вокзала (6%). Остальные претенденты не набрали и 5% голосов.
Комментарии
В голосовании есть Обской бульвар, а что с ним не так? На данный момент там всё прекрасно.
Не повезёт очередной раз парку Юбилейный. Жалко, зелёная зона, а запустение дичайшее. Вот где нищета и убогость города Барнаула.Нт Франкам ни другим руководителям города нет и не будет дел до его благодарю обустройства. Только бабло пилить.
За Юбилейный опять никто не возьмётся, похоже. А ведь это огромный парк в центре города .. был.
Просто он записан нужным людям, которые облагодетельствуют город и застроят очень запущенный и заросший пустырь, достаточно немного подождать и ни в коем случае не наводить там порядки
Остаувьте в покое юбилейный парк! Ну нравятся вам дорожки со скамейками и визжащими детьми, шуруйте в такие места, их достаточно в городе! А в юбилейном, если бы не алкаши разных рангов со своими шашлыками и мусором - как в лесу побывал, и недалеко, красиво и, главное - тишина.
1.11.2020 11:06
- гость -
Поддержу гостя. Всё что нужно Юбилейному - перекрыть движение на автомобилях. Обработать от клешей. Ну и по возможности забором обнести, чтоб мусор жители частного сектора не свалиали.
1.11.2020 12:08
- гость -
Если нормально обработать от клещей, в парке действительно будет полная тишина.
В "Юбилейном" убрать мусор, 2 площадки для собак, сделать скамейки на главной аллее и все будет хорошо.
Увы с Юбилейным хорошо не получится ! Кто то из чиновников мэрии Барнаула кровно заинтересован в его запустении что бы там построить свой дворец из наворованных откатов ! Это же Барнаул детка !
А в Мизюлинской хоть скамейки бы поставили! В прошлом году было
17.45% Парк «Изумрудный»
17.40% Мизюлинская роща
17.10% Зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной
И ,что имеем !? Сделали 3 место , Начали 2 место , и забили на Мизюлинскую!
Похоже все это голосование - ерунда , все сделают по своему! Не удивлюсь если Демидовскую площадь вылежут ! Она же 3% набрала!
Держим кулачки за Южный!
1.11.2020 10:01
Гость
В голосовании есть Обской бульвар, а что с ним не так? На данный момент там всё прекрасно.
Сами то мы не местные? Обской бульвар это голубая мечта Барнаула уже лет 60. Это предполагаемая улица от краевой администрации через ВРЗ до берега Оби. Не путать с набережной вдоль Оби.