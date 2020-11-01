179 человек эвакуировали из общежития вуза в Горно-Алтайске

Оставленный без присмотра включенный обогреватель стал причиной эвакуации людей, находящихся в здании общежития № 3 Горно-Алтайского университета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Инцидент случился поздним вечером 31 октября. Сработала пожарная сигнализация. Прибывшие спасатели эвакуировали 179 человек.

Как выяснилось, задымление возникло из-за короткого замыкания электрообогревателя, включенного в сеть. Последующего возгорания не произошло.

Пожарные обратили внимание на необходимость соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрических нагревательных приборов. Их нельзя оставлять включенными в сеть на длительное время.