Банки рассказали о новой схеме телефонного мошенничества с кредитами

Несколько российских банков зафиксировали всплеск случаев мошенничества с использованием предварительно одобренных кредитов. Суммарный ущерб от атак злоумышленников уже исчисляется сотнями миллионов рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций, подобное мошенничество нацелено не на остатки средств на счетах, а на доступные для клиента кредиты.

При данной схеме злоумышленники с помощью номера телефона и ФИО жертвы проверяют доступные кредиты, после чего с помощью методов социальной инженерии уговаривают ничего не подозревающих клиентов банков оформить заем и перевести средства.

Чаще всего мошенники представляются работниками банков и сообщают своей жертве, что с банковскими счетами происходят подозрительные операции. Чтобы списания средств не произошло, на телефон надо поставить специальное приложение, в котором нужно якобы отменить последние действия.

По оценке замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексея Плешкова, за десять месяцев 2020 года во всей банковской отрасли зафиксированы тысячи случаев мошенничества с предодобренными кредитами.