Жириновский отказался приносить извинения Рамзану Кадырову

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский удивился требованию главы Чечни Рамзана Кадырова извиниться за свои слова в защиту президента Франции Эаммануэля Макрона.
Как сказал политик в эфире передачи "Соловьев LIVE" на YouTube, в своем заявлении он вовсе не упоминал Кадырова и "ни к кому ни с чем не обращался", а потому "не понимает" за что ему нужно извиняться.
Также Жириновский указал на то, что Россия – это светское государство и вопрос религии является личным делом каждого человека, а потому лидер партии не собирается спрашивать разрешения, что и когда ему говорить.
Отдельно депутат прокомментировал высказывание Кадырова о продаже мандатов партии ЛДПР до выборов в Госдуму.
"Он, наверное, знает фамилию того, кому кто-то продал мандат? Так пусть назовет! И тоже извинится перед тем, кто не покупал и не продавал мандаты. Он все в кучу свалил и опять указывает, кому что делать, какие депутаты, какие выборы. Зачем он это все в кашу, так сказать, вываливает? Я его не трогаю! И Чечню тоже!" – заявил Жириновский.
Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся.
В ответ на это Кадыров обвинил Макрона в религиозных провокациях, а позднее Владимир Жириновский посчитал недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам.
После этого заявления Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР. Государственный деятель отметил, что его удивил и возмутил комментарий Жириновского, который "взял смелость учить глав и губернаторов своей работе". Он также подчеркнул, что критиковал карикатуры на пророка Мухаммеда как мусульманин, а не политик.
Комментарии
указывает, кому что делать
Вот это и есть главная проблема бородатых ребят. Они считают, что имеют право указывать кто и какие карикатуры может рисовать, кто что может говорить, при этом угрожая расправой.
Молодец Вольфовичь! С чего это дырка вообще решил, что перед ним кто-то должен извиняться? Шиш ему!
Жирик ч мо, но он единственное ч мо среди русских властей, кто может послать дырявого кадырку на его кутак..
Сто притих... либера...А как дысал как дысал....
Угу , светское, только защиты прав не верующих нет, и он наверняка за это голосовал, а теперь хвостом влияет. Закон что дышло для них...
Угу , светское, только защиты прав не верующих нет, и он наверняка за это голосовал, а теперь хвостом влияет. Закон что дышло для них...
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Это точно. Есть значительный перекос в сторону средневековья, когда шельмовали по любому поводу. В светском государстве освещение и обсуждение религиозной жизни исключается напрочь.
Путин пид ар ас и гнида!
Правильно Вольфович сказал . Ещё не раз вспомните СССР , где религиям указали на их место : для верующих - веруйте , но другим и государству не указывайте .
Светские львы и львицы.
Жирик, а может пора чечню тронуть? и кыдырку тоже???
Жириновский -это беспредельщик! Чего стоит его стрельба из окна поезда по курицам! Кто не видел посмотрите и поймете что это за человек!
Вот это и есть главная проблема бородатых ребят. Они считают, что имеют право указывать
Вот в этом и есть главная проблема ребят без бороды, вы чм ошники и вас в жопу ебут ребята с бородой!
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