Жириновский отказался приносить извинения Рамзану Кадырову

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский удивился требованию главы Чечни Рамзана Кадырова извиниться за свои слова в защиту президента Франции Эаммануэля Макрона.

Как сказал политик в эфире передачи "Соловьев LIVE" на YouTube, в своем заявлении он вовсе не упоминал Кадырова и "ни к кому ни с чем не обращался", а потому "не понимает" за что ему нужно извиняться.

Также Жириновский указал на то, что Россия – это светское государство и вопрос религии является личным делом каждого человека, а потому лидер партии не собирается спрашивать разрешения, что и когда ему говорить.

Отдельно депутат прокомментировал высказывание Кадырова о продаже мандатов партии ЛДПР до выборов в Госдуму.

"Он, наверное, знает фамилию того, кому кто-то продал мандат? Так пусть назовет! И тоже извинится перед тем, кто не покупал и не продавал мандаты. Он все в кучу свалил и опять указывает, кому что делать, какие депутаты, какие выборы. Зачем он это все в кашу, так сказать, вываливает? Я его не трогаю! И Чечню тоже!" – заявил Жириновский.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся.

В ответ на это Кадыров обвинил Макрона в религиозных провокациях, а позднее Владимир Жириновский посчитал недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам.

После этого заявления Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР. Государственный деятель отметил, что его удивил и возмутил комментарий Жириновского, который "взял смелость учить глав и губернаторов своей работе". Он также подчеркнул, что критиковал карикатуры на пророка Мухаммеда как мусульманин, а не политик.