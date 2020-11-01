Серьезное ДТП произошло в Барнауле

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезном ДТП, которое произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября. По словам очевидцев аварии, не обошлось без пострадавших.

Столкновение произошло на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР.

"Мужчина на черном авто пролетел на красный со стороны Энтузиастов, а мужчина на серебристой машине ехал по 50 лет СССР со стороны "Янтарного" рынка на зеленый сигнал светофора", – рассказал один из комментаторов.

По предварительным данным, пострадал водитель серебристого автомобиля. Подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.