В России оценили положительный эффект западных санкций

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции западных стран только стимулируют развитие экономики России.

"Конечно, санкции – это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики", – сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Министр также заверил, что в случае новых санкций Россия ответит "такими же методами".

Ранее глава Счетной палаты и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин порекомендовал россиян распределить сбережения между различными активами, а большие суммы хранить в иностранной валюте. При этом в рублях оставлять стоит только небольшое количество денег в том случае, если к ним планируется постоянно обращаться.