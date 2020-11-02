Понедельник, 2 Ноябрь, 11:11

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,33
€ 92,63
4°


1636781 +0
Обь
75см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

В России оценили положительный эффект западных санкций

, ИА "Амител"
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, антироссийские меры только стимулируют экономику страны к развитию
Фото: promdevelop.ru

Фото: promdevelop.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции западных стран только стимулируют развитие экономики России.

"Конечно, санкции – это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики", – сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Министр также заверил, что в случае новых санкций Россия ответит "такими же методами".

Ранее глава Счетной палаты и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин порекомендовал россиян распределить сбережения между различными активами, а большие суммы хранить в иностранной валюте. При этом в рублях оставлять стоит только небольшое количество денег в том случае, если к ним планируется постоянно обращаться.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.11.2020 09:38
- гость -

У импортозамещателя скоро харя треснет от барышей за их гавнище

2.11.2020 09:40
- гость -

Да уж - братва разваливает экономику страны и тащит Россию в средневековье! В соседнем Китае строят скоростные железные и автомобильные дороги, современные медицинские центры - страна развивается, в РФ же полный коллапс...

2.11.2020 09:45
- гость -

а-то
Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны, следует из данных Всемирного совета по золота (World Gold Council, WGC).
)))

2.11.2020 09:46
- гость -

Да, да За эти шесть лет, у нас просто "расцвело" производство. Восстановили разрушенные заводы. А в сельском хозяйстве одни прорывы. Теперь сою в колбасе не найти, а пальмовое масло отсутствует в молочных продуктах. Да и доллар опустился до 35 рублей.

2.11.2020 09:47
Гость

Какая экономика развивается? Автомобили совр.производят, лекарства, быт.технику? Даже китайские товары лучше по качеству и по дизайну, чем российские. Свежий пример-была китай.газонокосилка, работала 8 лет. А российская(Ульяновский завод) проработала 1мес.

2.11.2020 09:48
- гость -

В соседнем Китае строят скоростные железные и автомобильные дороги, современные медицинские центры - страна развивается, в РФ же полный коллапс...

тоже мне
сравнил социалистическую экономику с переферийно-капиталистической)))

2.11.2020 09:53
гость

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, сейчас перед страной остро стоит вопрос наращивания их массового производства. «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется, — для разворачивания массового производства», — сказал Путин.

Подробнее на РБК:

2.11.2020 10:02
- гость -

"...стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики"
================
И когда же к шажкам приступят?

2.11.2020 10:03
- гость -

Может ему и стимулируют.

2.11.2020 10:04
- гость -

2.11.2020 09:53
гость

Китайцам бы заказали. Те бы в момент наделали.
К слову, от гриппа почему-то вакцины на миллионы хватает.

2.11.2020 10:13
- гость -

Под санкциями в России богатые стали еще богаче, бедные еще беднее. Наблюдаем расцвет спекулянтов и падения национальной валюты. То что называют эти люди "инвестициями" на самом деле профанация. Вводят иностранцы капитал на месяц , выгребают огромные дивиденды и забирают капитал. А власти стараются увеличивают дивиденды до 50% от прибыли, не в развитие страны и бизнеса, заметьте вкладывать обязывают, а отдавать спекулянтам.

2.11.2020 10:27
- гость -

то 10:13
-----------------------
Как-то так ((

2.11.2020 10:38
АБОРИГЕН

2.11.2020 09:48
- гость -
Всеми экономическими успехами Китай обязан рынку, частной собственности на средства производства. Никакого отношение это к социализму не имеет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
11:08
В алтайском Минздраве отметили снижение времени прибытия скорой 0
10:55
Мы вместе. Алтайский край стал "пилотом" по развитию волонтерского движения 2
10:46
111 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай 0
10:39
В Бийске при пожаре в многоэтажке эвакуировали девять человек 0
10:28
Алтайские приюты не раздавали черных кошек и собак из-за Хэллоуина 1
10:15
В ковидном госпитале умер мотопутешественник из Барнаула 10
09:58
Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом 7
09:46
Белолобый гусь вернулся в Алтайский заповедник спустя 70 лет 1
09:30
В России оценили положительный эффект западных санкций 13
09:17
Выходные в ноябре. Как отдыхаем в 2020 году? 6
09:06
Алтайский футболист вошел в тройку лучших бомбардиров России 1
08:50
Эксперт раскрыл неожиданную пользу пандемии 6
08:37
Алтайский памятник попал в сотню самых необычных в России 0
08:25
Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур противоестественной 6
08:06
"Главное, чтобы были квартиры". Как льготная ипотека будет работать в Барнауле в 2021 году 2
07:48
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" 3
07:27
Банки рассказали о новой схеме телефонного мошенничества с кредитами 0
07:11
Более 50 человек погибли в результате землетрясения в Турции 0
06:49
Льготная ипотека и свободная Куба. Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября 2020 0
06:28
Завораживающая красота. В Великобритании назвали лучшего пейзажного фотографа года 1
06:05
Туман и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 2 ноября 0
23:22
Такой день. Пикет в Барнауле и водитель, который врезался в остановку 0
22:25
"Динамо-Алтай" дважды проиграло "Чебоксарам" 0
21:29
Ковидный госпиталь в Барнауле откроют на базе "Посуда Центра" 37
20:26
Глава Минтранса может уйти в отставку 0
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 217 0
19:08
Россияне изменили свое отношение к четырехдневной рабочей неделе 6
18:40
Барнаулец в седьмой раз стал чемпионом России по панкратиону 0
18:11
Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории программы "Поле чудес" 0
17:42
Более 40 тонн опасной продукции пытались провезти на территорию Алтайского края 2
17:12
Новый рекорд по ежесуточному приросту зараженных зафиксировали в России 10
16:44
Серьезное ДТП произошло в Барнауле 3
16:08
Ученые открыли новое смертельное заболевание 6
15:41
Вебинар для преподавателей школ искусств прошел в Алтайском крае 0
15:14
Жириновский отказался приносить извинения Рамзану Кадырову 7
14:43
Барнаульцы вышли на пикет из-за ситуации в краевом здравоохранении. Фоторепортаж 37
14:12
В Алтайском крае трех человек осудили за контрабанду краснокнижных соколов 0
13:42
В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет 0
13:09
В Республике Алтай умерли сразу пять больных COVID-19 0
12:39
В Барнауле автомобиль протаранил автобусную остановку 0
12:10
223 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 14
11:39
Алтайский конькобежец взял золото и серебро на чемпионате России 1
11:06
Алтайский край получит 16 млн рублей на оборудование для тестирования на коронавирус 7
10:37
Новосибирский профессор назвал фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19 13
10:09
Мошенники оформили кредит в миллион рублей на доверчивого барнаульца 6
09:39
В России разрешили оформлять электронные извещения о ДТП без вызова ГИБДД 0
09:04
В Барнауле завершается голосование за благоустройство территорий 13
08:35
Хирург: холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний 8
08:01
Путин освободил от должности начальника штаба Росгвардии 5
07:34
179 человек эвакуировали из общежития вуза в Горно-Алтайске 0
07:05
Врач рассказала, что делать, если хочется чихнуть при людях 6
06:42
Животные, увидевшие в первый раз снег. Очаровательные и смешные фото 0
06:03
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 ноября 0
23:48
Такой день. Пожар с тремя погибшими в Барнауле и отмена розыгрыша авто 1
23:25
"Неправильно поняли". Макрон объяснил свои слова о карикатурах 18
22:50
Путин внес поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента 36
22:19
Магнитная буря накроет Землю в ноябре 0
21:52
Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Горно-Алтайске 0
21:17
Синоптики дали прогноз, каким будет ноябрь в Алтайском крае 0
20:50
Алтайский край стал первым в Сибири по смертности при ковиде за сутки 8
20:16
Умер Шон Коннери 9
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216 0
19:14
Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в ноябре 0
18:46
Умер первый глава Мясного союза Алтая Иван Яшкин 5
18:11
В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях 17
17:40
Число пострадавших и погибших при землетрясении в Турции уточнили 0
17:11
Следователи раскрыли подробности гибели трех человек при пожаре в Барнауле 3
16:43
Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска 17
16:09
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек 3
15:33
Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика 10
15:01
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае 0
14:28
Эксперт раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе 0
14:00
В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса 24
13:37
В барнаульском торговом центре отменили розыгрыш автомобиля из-за указа губернатора 4
13:05
Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле 1
12:33
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V" 17
12:01
Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле 43
11:30
Первый заем бесплатно. Названы самые посещаемые сайты, где выдают кредит онлайн 0
11:13
"Это будет мука для всех". Заключенные СИЗО не захотели работать с Ефремовым 14
10:41
Алтайский край получил партию лесопожарной и лесохозяйственной техники 2
10:10
Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений 87
09:37
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Бийск – Новокузнецк 4
09:06
В российских ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет 6
08:35
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин. Версия amic.ru 17
08:05
Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов 8
07:55
Продлят ли поддержку граждан по оплате ЖКХ. Ответы БГЭС на самые важные вопросы 21
07:34
Семь предложений – один ответ. Почему оппозиция не поддержала новый бюджет Алтая 4
06:32
День всех святых. Винтажные костюмы на Хэллоуин, от которых бегут мурашки 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.