В России оценили положительный эффект западных санкций

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции западных стран только стимулируют развитие экономики России.
"Конечно, санкции – это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики", – сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".
Министр также заверил, что в случае новых санкций Россия ответит "такими же методами".
Ранее глава Счетной палаты и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин порекомендовал россиян распределить сбережения между различными активами, а большие суммы хранить в иностранной валюте. При этом в рублях оставлять стоит только небольшое количество денег в том случае, если к ним планируется постоянно обращаться.
Комментарии
У импортозамещателя скоро харя треснет от барышей за их гавнище
Да уж - братва разваливает экономику страны и тащит Россию в средневековье! В соседнем Китае строят скоростные железные и автомобильные дороги, современные медицинские центры - страна развивается, в РФ же полный коллапс...
а-то
Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны, следует из данных Всемирного совета по золота (World Gold Council, WGC).
)))
Да, да За эти шесть лет, у нас просто "расцвело" производство. Восстановили разрушенные заводы. А в сельском хозяйстве одни прорывы. Теперь сою в колбасе не найти, а пальмовое масло отсутствует в молочных продуктах. Да и доллар опустился до 35 рублей.
Какая экономика развивается? Автомобили совр.производят, лекарства, быт.технику? Даже китайские товары лучше по качеству и по дизайну, чем российские. Свежий пример-была китай.газонокосилка, работала 8 лет. А российская(Ульяновский завод) проработала 1мес.
В соседнем Китае строят скоростные железные и автомобильные дороги, современные медицинские центры - страна развивается, в РФ же полный коллапс...
тоже мне
сравнил социалистическую экономику с переферийно-капиталистической)))
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, сейчас перед страной остро стоит вопрос наращивания их массового производства. «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется, — для разворачивания массового производства», — сказал Путин.
Подробнее на РБК:
"...стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики"
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И когда же к шажкам приступят?
Может ему и стимулируют.
2.11.2020 09:53
гость
Китайцам бы заказали. Те бы в момент наделали.
К слову, от гриппа почему-то вакцины на миллионы хватает.
Под санкциями в России богатые стали еще богаче, бедные еще беднее. Наблюдаем расцвет спекулянтов и падения национальной валюты. То что называют эти люди "инвестициями" на самом деле профанация. Вводят иностранцы капитал на месяц , выгребают огромные дивиденды и забирают капитал. А власти стараются увеличивают дивиденды до 50% от прибыли, не в развитие страны и бизнеса, заметьте вкладывать обязывают, а отдавать спекулянтам.
то 10:13
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Как-то так ((
2.11.2020 09:48
- гость -
Всеми экономическими успехами Китай обязан рынку, частной собственности на средства производства. Никакого отношение это к социализму не имеет.